Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Hetrik Berglunda za 11 minút! Slovinci na MS v hokeji 2026 obrali Čechov o body, ale proti Nórom si nepípli – VIDEO, FOTO
Švéd s nórskym pasom Jacob Berglund strelil klasický hetrik do bránky Slovinska.
18.5.2026 (SITA.sk) - Švéd s nórskym pasom Jacob Berglund strelil klasický hetrik do bránky Slovinska.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedenásť minút a päť sekúnd delilo tri góly Nórska v druhej tretine zápasu proti Slovinsku na majstrovstvách sveta v hokeji vo Fribourgu a všetky strelil ten istý hráč - Jacob Berglund.
Švédsky rodák najprv preukázal pohotovosť a "one timerom" v presilovej hre zvýšil na 2:0 (prvý gól strelili Nóri zásluhou obrancu Sandera Hurröda už v prvej tretine).
O štyri a pol minúty z nájazdovej pozície mal Berglund aj šťastie, lebo slovinský brankár Žan Us najprv puk prikryl a potom si ho nešťastne sám posunul do bránky. A napokon tretí gól v podaní 34-ročného Berglunda bola dorážka z predbránkového priestoru.
Prvý hetrik v národnom tíme
"Streliť hetrik je vždy zábava, najmä ak v reprezentácii som ho vo svojom veku dosiahol po prvý raz. Mal som aj šťastie po zakončení v úniku, keď si brankár prisadol puk a posunul sa s ním do bránky," skonštatoval Berglund podľa webu MS 2026 v hokeji.
Iba 11 striel...
Nórsky brankár Henrik Haukeland za celý zápas čelil iba 11 strelám z hokejok slovinských hráčov. Zapísal si tretie čisté konto na majstrovstvách sveta v kariére.
Vo Švajčiarsku je to už jeho ôsma účasť na vrcholnom svetovom podujatí. "Dobre sme hrali už proti Slovákom, ale chýbali nám góly. Tie sme dostali od súpera po únikových situáciách. Teraz sme sa poučili a zahrali oveľa lepšie. A boli sme za to odmenení," dodal Berglund, inak kapitán majstrovského Storhamaru v Nórsku.
Najbližšia výzva - Slováci
Slovinci po úvodnom historickom víťazstve nad Čechmi (3:2 pp) tentoraz vyšli bodovo aj gólovo naprázdno. "Neboli sme dosť dobrí. Súper nás jednoznačne prevýšil. Ďalší deň máme však voľno a pripravíme sa na novú - utorkovú výzvu," vyhlásil útočník Matič Török, na klubovej úrovni hráč fínskeho Ilvesu Tampere.
Pred rokom 3:1
Tou najbližšou výzvou Slovincov budú Slováci, ktorí zatiaľ majú plný počet 6 bodov. Zatiaľ posledný vzájomný duel oboch tímov sa skončil pred rokom na MS v Štokholme slovenským víťazstvom 3:1. Góly vtedy strelili Sebastián Čederle, Pavol Regenda a Michal Krištof.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Experti si všimli, že zrejme bojuje so zranením. Slafkovský by podľa nich mal hrať v nižšej formácii – VIDEO
Montreal už v Tampe vyhral zápas číslo 7. Zopakuje to aj v Buffale? – VIDEO
