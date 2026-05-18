 Šport

18. mája 2026

Montreal už v Tampe vyhral zápas číslo 7. Zopakuje to aj v Buffale? – VIDEO


Juraj Slafkovský a jeho spoluhráči budú mať druhú a poslednú možnosť rozhodnúť sériu proti Buffalu. Hokejisti Montrealu nevyužili výhodu domáceho ľadu na ukončenie série 2. kola play-off proti ...



sabres_canadiens_hockey_21_34 676x414 18.5.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský a jeho spoluhráči budú mať druhú a poslednú možnosť rozhodnúť sériu proti Buffalu.


Hokejisti Montrealu nevyužili výhodu domáceho ľadu na ukončenie série 2. kola play-off proti Buffalu, a tak sa musí rozhodnúť v zápase číslo 7.

Namiesto osláv postupu do finále Východnej konferencie po krutom výprasku 3:8 musia zverenci trénera Martina St. Louisa zdvihnúť hlavy a pripomenúť si, že v play-off je úplne jedno, či zápas prehráte 1:2 alebo 3:8. Všetky prehry sa hádžu za hlavu rovnako rýchlo.

"Prekážky v živote prichádzajú v rôznom čase a je len na nás, či ich preskočíme a odrazíme sa dopredu. Musíme byť psychicky silní a veriť, že to v siedmom zápase dokážeme," uviedol St. Louis na webe NHL.

Kto zlyhal?


Montrealu na domácom ľade zlyhala najmä defenzíva, ale faktom je, že od stavu 3:1 domáci nestrelili ani gól. A na tom mal nulový podiel aj inak dominantný prvý útok s kapitánom Nickom Suzukim a šikovnými krídelníkmi Coleom Caufieldom a Jurajom Slafkovským.



Canadiens by sa podľa štatistík mohli spoliehať aj na to, že u súpera hrajú v play-off lepšie ako doma.

U súpera lepšie ako doma


Zo siedmich zápasov vonku majú bilanciu 5-2, vrátane troch víťazstiev v Tampe v 1: kole, ktoré zavŕšili triumfom 2:1 v rozhodujúcom siedmom zápase. Na druhej strane doma vyhrali len dvakrát zo šiestich zápasov.

"Neviem presne odpovedať, prečo sme v play-off vonku lepší ako doma. Myslím si, že počas sezóny sme hrali konštantne dobre doma aj vonku. Ak si dostatočne uvedomíme, v čom sme zlyhali naposledy doma, a poučíme sa z toho, dáme si šancu na víťazstvo aj postup," dodal St. Louis.



Defenzívny útočník Montrealu Phillip Danault pred rozhodujúcou bitkou v sérii podotkol: "Uspejeme len vtedy, ak sa predvedieme v najlepšej možnej forme. Ak zahráme tak, ako naposledy doma, budeme to mať veľmi ťažké. Inak je to vyrovnaná séria a môže to dopadnúť na obe strany."

Thompson burcuje


Útočník Buffala Tage Thompson cíti chvenie v súvislosti so siedmym zápasom na domácom ľade.

"Pre väčšinu našich hráčov to bude nová, ale vzrušujúca skúsenosť. Snívate o tom od detstva a zrazu je to tu pred nami. Súper je silný, ale keď sme si už vybojovali právo siedmeho zápasu doma, chceme to aj využiť," uviedol Thompson na webe NHL.

O súperovi Caroliny vo finále Východnej konferencie sa rozhodne v utorok skoro ráno. Úvodné buly vhodia v Buffale o 1.30 h SELČ.


Zdroj: SITA.sk - Montreal už v Tampe vyhral zápas číslo 7. Zopakuje to aj v Buffale? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

