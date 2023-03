Hirman by nikdy nevstúpil do strany, ktorou by z pozadia manipuloval Matovič a za zdrojom kríz vidí dvoch vinníkov

Vláda už porušila niekoľko poučiek

Dvaja vinníci

8.3.2023 (SITA.sk) - Poverený minister hospodárstva Karel Hirman by nikdy nevstúpil do politickej strany či prúdu, ktorý by sa usiloval o pokrok a stabilitu, ak by mal pocit, že tým niekto z pozadia manipuluje. Konkrétne mal namysli Igora Matoviča (OĽaNO). Jeho výrokom o tom, že Hegerova nová strana je jeho vlastným nápadom, Hirman nepripisuje dôležitosť, považuje ich skôr za marketingový ťah.Uviedol to po rokovaní vlády v kontexte svojho vstupu do politického subjektu povereného premiéra Eduarda Hegera Demokrati. Hirman uviedol, že nevie, či sa k novovzniknutému politickému subjektu pridajú aj ďalší ministri.Situácia podľa neho nie je normálna prinajmenšom od okamihu, keď jedna z koaličných strán opustila vládu a naďalej pôsobila i pôsobí v parlamente dosť neštandardným spôsobom vo vzťahu k tejto vláde. Minister hospodárstva to uviedol v odpovedi na otázku, či je v poriadku, že časť ľudí, ktorí sú vláde sa ocitla v novozaloženej strane. Dodal, že táto vláda už od jej nástupu porušila a narušila niekoľko základných politických a politologických poučiek fungovania.„Pre mňa osobne sú tí, ktorí tú situáciu spôsobili, primárne dvaja vinníci, a to lídri dvoch hlavných koaličných strán, pán Igor Matovič a pán Richard Sulík. Svojím postupom spôsobili to, že pôvodná vláda a vládna koalícia stratili väčšinu a spôsobili situáciu, v ktorej všetci spolu žijeme a ktorej čelíme každý deň tak, že sa prijímajú nezvyklé návrhy. Na tie potom treba dávať nezvyklé opatrenia, aby sme týmto nezvyklým návrhom čelili tak, aby sme si tú našu spoločnú krajinu a vlasť udržali v chode," vyjadril sa.Vznik Demokratov podľa neho nezvýši konfliktnosť. Matoviča so Sulíkom označil za zdroj kríz a predpokladá, že vo svojom konaní budú pokračovať.