Vojna bude mať pre ruskú ekonomiku zničujúce dôsledky, aj keď zaznamenala vyšší rast ako britská a nemecká

Zničujúci ekonomický výhľad

Ruská ekonomika bude trpieť viac

Rozpočtový deficit 2,58 bilióna rubľov

8.3.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný menový fond (MMF) si vyslúžil kritiku po tom, ako predpovedal, že ruská ekonomika v tomto roku napriek rastúcemu tlaku západných sankcií zaznamená väčší rast ako Spojené kráľovstvo alebo Nemecko.Konštatuje to spravodajská televízia CNN s tým, že jeho výkonná riaditeľka Kristalina Georgieva však pre pre jej redaktorku povedala, že ekonomický výhľad Ruska po roku 2023 je „dosť zničujúci".„Keď si vezmete naše strednodobé prognózy, znamená to, že ruská ekonomika sa zmenší najmenej o sedem percent," povedala Georgieva v rozhovore, ktorý odvysielali v stredu.V januári MMF prognózoval, že ruská ekonomika sa v tomto roku zväčší o 0,3 % a v nasledujúcom o 2,1 %. To je však omnoho optimistickejší pohľad, ako prezentovali Svetová banka či Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, ktoré Rusku na rok 2023 predpovedajú zmenšenie ekonomiky o 3,3 % a 5,6 %.Dokonca i ruská centrálna banka, ktorá v pondelok predĺžila núdzové kapitálové kontroly o ďalších šesť mesiacov, uviedla, že hrubý domáci produkt krajiny by mohol v tomto roku klesnúť o jedno percento.Profesor manažmentu z Yalovej univerzity Jeffrey Sonnenfeld v pondelok v reakcii na prognózu MMF pre magazín Fortune napísal, že medzinárodná organizácia „zaspala dobu“ a opakuje propagandu ruského vodcu Vladimira Putina Podľa Georgievy bude ruská ekonomika časom viac trpieť, keď sa postupne ukážu dôsledky odchodu pracovníkov, nedostupnosti technológií a tiež rozsiahlych sankcií na energetický priemysel. „V tomto roku reagujeme na to, že Rusko dokázalo presmerovať časť svojich predajov ropy mimo trhov Európskej únie ," vyjadrila sa pre CNN, odkazujúc na úspešné presmerovanie dodávok ropy do Číny a Indie.To však podľa nej nebude mať na ruskú ekonomiku dlhotrvajúci vplyv. „Nemyslíme si, že by Rusko akýmkoľvek spôsobom profitovalo z toho, čo spôsobilo Ukrajine a samo sebe," skonštatovala ďalej Georgieva.Po európskom embargu na dovoz ropy a ropných produktov z Ruska po mori, vykazujú financie Moskvy známky napätia.Ruská vláda v pondelok vykázala za január a február rozpočtový deficit vo výške 2,58 bilióna rubľov v porovnaní s prebytkom 415 miliárd rubľov z rovnakého obdobia roku 2022. Uviedla pritom, že príjmy z predaja ropy a plynu medziročne klesli o 46 %.Americká i európske ekonomiky sa medzitým ukazujú ako prekvapujúco odolné, poznamenala Georgieva a poukázala na silu pracovných trhov a tiež rýchlu reakciu Európy s cieľom obmedziť závislosť od ruských energií. „Toto všetko pozitívne prispieva k našej vyhliadke rastu," skonštatovala a dodala, že fond v tomto roku neočakáva globálnu recesiu.Nezabráni to však globálnemu spomaleniu, keďže sa centrálne banky na celom svete pokúšajú znížiť rekordnú infláciu . MMF očakáva, že svetový hospodársky výkon, ktorý v roku 2022 vzrástol o 3,4 %, sa v roku 2023 zvýši o 2,9 %.Podľa Georgievy je však dôležité, aby centrálne banky predčasne nepoľavili so zvyšovaním úrokových sadzieb, pretože by ceny mohli opäť prudko vzrásť.(1 EUR = 117,2010 RUB, k 1. marcu 2022)