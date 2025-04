Hisense na tlačovej konferencii predstavila nový modelový rad televízorov Q pre rok 2025

Technologická špička: rad Q definuje novú éru televízneho zážitku

17.4.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť, globálny technologický líder a jeden z najväčších výrobcov televízorov na svete, usporiadala 15. apríla 2025 v Prahe tlačovú konferenciu, na ktorej predstavila nový modelový rad televízorov s označením. Novinky nadväzujú na celosvetovú premiéru, ktorá prebehla na veľtrhu CES 2025 v Las Vegas, kde zožali pozitívne ohlasy odbornej verejnosti aj technologických nadšencov, a teraz prichádzajú aj na slovenský a český trh.Nové modelyprinášajú to najlepšie z technologického vývoja v oblasti televízorov. Pýšia sa nielen využitím, ale aj výkonom prispôsobeným aj tým najnáročnejším používateľom. Kombinujú najnovšie inovácie v oblasti, ktoré uspokoja bežných divákov, technologických nadšencov aj vášnivých hráčov.Srdcom nového radu je procesor, ktorý pomocou umelej inteligencie analyzuje scénu v reálnom čase a optimalizuje obraz podľa obsahu – či už sledujete šport, film, alebo hráte videohru. Samozrejmosťou je ajv. Nové modely disponujú, čo ocenia najmä hráči a fanúšikovia dynamického obsahu.Hisense kladie dôraz aj na, a preto vybrané modely ponúknu integrovaný systém Dolby Atmos so špičkovou 6.2.2-kanálovou audio konfiguráciou a vstavaným subwooferom, ktorý bol vyladený v spolupráci s renomovanými audio inžiniermi zo spoločnosti Devialet. Herní nadšenci ocenia podporu technológie AMD FreeSync Premium PRO, herný režim Game Mode Ultra, plné rozhranie HDMI 2.1 schopné prenosu 165 Hz obrazu a mnoho ďalších technologických funkcií, ktoré zabezpečujú plynulé zobrazenie aj v tých najrýchlejších scénach.Na konferencii bolo možné prezrieť si z blízka a vyskúšať niekoľko kľúčových modelov nového radu – odaž po výkonné modely vyššej strednej triedy, ako súa ďalšie.Okrem modelov radu Q bol po prvýkrát v Českej republike verejne predstavený aj dizajnový model Canvas TV, ktorý prináša moderné poňatie televízora ako umeleckého diela – s matným panelom, minimalistickým rámčekom a možnosťou zobrazovania digitálneho obsahu v režime "galéria"Televízoryzaujmú aj svojím tenkým rámčekom a minimalistickým dizajnom, ktorý elegantne zapadne do akéhokoľvek interiéru. Novinkou je prepracované používateľské rozhranie systému VIDAA U9, ktoré je rýchlejšie, prehľadnejšie a prináša integráciu obľúbených streamovacích služieb vrátane Netflix, Disney+, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video či SkyShowtime.Novinkou je aj funkciapre sledovanie obsahu z dvoch zdrojov naraz alebo podpora štandardu Matter pre komunikáciu so smart zariadeniami aj iných značiek.Televízory podporujú hands-free hlasové ovládanie VIDAA voice a vďaka aplikácii VIDAA Smart Control umožňujú jednoduché ovládanie aj prostredníctvom mobilných zariadení.Spoločnosť taktiež predstavila svoje tohtoročné sponzorské aktivity, medzi ktoré patrí, ktoré sa tento rok konajú na Slovensku, ktorý sa tento rok uskutoční v novom formáte s účasťou najlepších klubových tímov sveta.Hisense si v posledných rokoch vybudovala silnú pozíciu ako partner vrcholových športových udalostí. Táto stratégia prináša značke nielen globálnu viditeľnosť, ale zároveň umožňuje fanúšikom spojiť sa so značkou v emocionálne silných momentoch, ktoré šport prináša.Novýukazuje smer, ktorým sa značkauberá – smerom k technologicky vyspelému, vizuálne atraktívnemu a používateľsky prívetivému zážitku. Či si diváci vyberajú televízor podľa výkonu, dizajnu alebo inteligentných funkcií, modely Hisense im ponúkajú komplexné riešenie pre modernú domácnosť.Spoločnosť zároveň potvrdila, že sa aj naďalej bude sústreďovať na, ktorá je úzko prepojená s tým, čo ľudia milujú – technológie, šport a spoľahlivosť.