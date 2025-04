Slzy a plač stále patria k našej porušenej každodennosti, pripomína evanjelická cirkev

16.4.2025 (SITA.sk) - Udalosti posledných dní, tragédia Kvetnej nedele v meste Sumy na Ukrajine, nevinné obete vojen, slzy matiek, otcov aj detí odhaľujú, že slzy a plač stále patria k našej porušenej každodennosti. No zároveň potvrdzujú, že aj dnes sa môže zo života ľudí niekto dôležitý stratiť.Evanjelická cirkev augsburského vyznania to skonštatovala v Pastierskom liste Zboru biskupov pri príležitosti nadchádzajúcej Veľkej noci. Zároveň sa biskupi ECAV pýtajú, či nie je dôvodom k plaču skutočnosť, že sa z našich rečí, skutkov a postojov vytráca Ježiš.„Nie je dnešný svet v mnohých oblastiach svedectvom o absencii lásky, súcitu, porozumenia, pokory, ľudskosti a úcty k životu? Márii Magdaléne vzali Pána, preto plače. My sa Ho často vzdávame postupne a dobrovoľne, až nám nakoniec zostávajú len oči pre plač,“ konštatujú biskupi Ivan Eľko , Ján Hroboň a Peter Mihoč Veľká noc nám podľa biskupov každoročne pripomína, že podobne ako na počiatku Boh slovom tvorí život, tak vo veľkonočnej záhrade prehovoril znova a otvára nový svet vzkriesenia.„Kristus vstal z mŕtvych a viac už nezomiera. Smrť nemala posledné slovo v Jeho živote. Posledné slovo má vždy Boh,“ zdôraznili biskupi. Doplnili, že sa modlia za všetkých, ktorí dnes plačú. „Kristus žije a toto poznanie nám prináša nielen novú skutočnosť, ale predovšetkým radosť života,“ dodali biskupi v Pastierskom liste.