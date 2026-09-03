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Hisense pokračuje v dlhodobom partnerstve s UEFA. Stáva sa oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028
Spoločnosť Hisense, popredná svetová značka spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, oznámila na veľtrhu IFA 2026 pokračovanie svojho partnerstva s UEFA. Značka tak podporí už štvrté ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Hisense, popredná svetová značka spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, oznámila na veľtrhu IFA 2026 pokračovanie svojho partnerstva s UEFA.
Značka tak podporí už štvrté majstrovstvá Európy vo futbale v rade.
Spojenie spoločnosti Hisense s vrcholovým futbalom sa začalo na UEFA EURO 2016 a odvtedy sa postupne rozširuje. Značka podporovala aj nasledujúce európske šampionáty UEFA a majstrovstvá sveta FIFA v rokoch 2018, 2022 a 2026. Záverečný hvizd tak pre Hisense neznamená koniec cesty, ale začiatok jej ďalšej kapitoly.
"Silné partnerstvá sa budujú postupne a naša spolupráca s UEFA je toho dôkazom," uviedla Catherine Fang, viceprezidentka Hisense Group a prezidentka Hisense Global Commercial Center. "Ako prvý čínsky sponzor UEFA EURO sme sa počas uplynulého desaťročia posunuli od tradičného sponzorstva až k úlohe špecializovaného technologického partnera UEFA v oblasti zobrazovacích technológií. Tešíme sa, že spolu s UEFA napíšeme ďalšiu kapitolu tohto príbehu a vytvoríme ešte viac nezabudnuteľných okamihov pre fanúšikov na celom svete," doplnila Fang.
Marketingový riaditeľ UEFA Guy-Laurent Epstein k pokračovaniu spolupráce uviedol: "Sme radi, že môžeme v partnerstve so spoločnosťou Hisense pokračovať aj v rámci UEFA EURO 2028. Jej dlhodobá podpora európskeho futbalu počas štyroch po sebe nasledujúcich európskych šampionátov dokazuje silu nášho partnerstva aj spoločnú ambíciu vytvárať pre fanúšikov výnimočné zážitky. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že spoločne urobíme z nasledujúceho turnaja UEFA EURO nezabudnuteľnú udalosť."
Na veľtrhu IFA 2026 si môžu návštevníci v expozícii Hisense vyskúšať aj špeciálnu zónu venovanú UEFA EURO 2028. Jej súčasťou je futbalová výzva, počas ktorej systém zaznamenáva strelené góly a automaticky vytvára fotografie pripravené na zdieľanie.
Spolu s najnovšími technologickými inováciami Hisense táto aktivita odráža víziu značky "Innovating a Brighter Life" – využívať technológie na to, aby boli spoločné okamihy ešte pôsobivejšie a nezabudnuteľnejšie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hisense pokračuje v dlhodobom partnerstve s UEFA. Stáva sa oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Značka tak podporí už štvrté majstrovstvá Európy vo futbale v rade.
Spojenie spoločnosti Hisense s vrcholovým futbalom sa začalo na UEFA EURO 2016 a odvtedy sa postupne rozširuje. Značka podporovala aj nasledujúce európske šampionáty UEFA a majstrovstvá sveta FIFA v rokoch 2018, 2022 a 2026. Záverečný hvizd tak pre Hisense neznamená koniec cesty, ale začiatok jej ďalšej kapitoly.
"Silné partnerstvá sa budujú postupne a naša spolupráca s UEFA je toho dôkazom," uviedla Catherine Fang, viceprezidentka Hisense Group a prezidentka Hisense Global Commercial Center. "Ako prvý čínsky sponzor UEFA EURO sme sa počas uplynulého desaťročia posunuli od tradičného sponzorstva až k úlohe špecializovaného technologického partnera UEFA v oblasti zobrazovacích technológií. Tešíme sa, že spolu s UEFA napíšeme ďalšiu kapitolu tohto príbehu a vytvoríme ešte viac nezabudnuteľných okamihov pre fanúšikov na celom svete," doplnila Fang.
Marketingový riaditeľ UEFA Guy-Laurent Epstein k pokračovaniu spolupráce uviedol: "Sme radi, že môžeme v partnerstve so spoločnosťou Hisense pokračovať aj v rámci UEFA EURO 2028. Jej dlhodobá podpora európskeho futbalu počas štyroch po sebe nasledujúcich európskych šampionátov dokazuje silu nášho partnerstva aj spoločnú ambíciu vytvárať pre fanúšikov výnimočné zážitky. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že spoločne urobíme z nasledujúceho turnaja UEFA EURO nezabudnuteľnú udalosť."
Na veľtrhu IFA 2026 si môžu návštevníci v expozícii Hisense vyskúšať aj špeciálnu zónu venovanú UEFA EURO 2028. Jej súčasťou je futbalová výzva, počas ktorej systém zaznamenáva strelené góly a automaticky vytvára fotografie pripravené na zdieľanie.
Spolu s najnovšími technologickými inováciami Hisense táto aktivita odráža víziu značky "Innovating a Brighter Life" – využívať technológie na to, aby boli spoločné okamihy ešte pôsobivejšie a nezabudnuteľnejšie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hisense pokračuje v dlhodobom partnerstve s UEFA. Stáva sa oficiálnym partnerom UEFA EURO 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
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