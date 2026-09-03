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03. septembra 2026
Šimkovičová odvolala dvoch členov Rady FPU. Tvrdia, že za tým je voľba nového riaditeľa
Tagy: FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry Odvolanie Riaditeľ riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Voľba
Ako dvojica odvolaných členov uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení, ktoré poskytli médiám, rozhodnutie ministerky kultúry o ich odvolaní z Rady FPU rešpektujú. Ministerka kultúry
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3.9.2026 (SITA.sk) - Ako dvojica odvolaných členov uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení, ktoré poskytli médiám, rozhodnutie ministerky kultúry o ich odvolaní z Rady FPU rešpektujú.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala dvoch členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU), odvolaní tvrdia, že je to preto, lebo nechceli v blížiacej sa voľbe riaditeľa FPU podporiť kandidujúceho Františka Kornaja. Odvolanými členmi sú Peter Grutka a Adriana Tomičová.
Ako dvojica odvolaných členov uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení, ktoré poskytli médiám, rozhodnutie ministerky kultúry o ich odvolaní z Rady FPU rešpektujú, no podľa ich slov nemôžu mlčať o tom, za akých okolností k nemu došlo.
„Boli sme odvolaní práve vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa FPU. Naše odvolanie preto nevnímame ako náhodu,” tvrdia. Dodali, že Kornajovu kandidatúru nepodporujú a za daných okolností ani podporiť nemôžu.
„V súvislosti s jeho pôsobením existujú vážne podozrenia týkajúce sa možného odpočúvania zamestnancov a členov Rady Fondu. Podozrenia, ktoré musia byť dôkladne a nezávisle vyšetrené. Kým sa tak nestane, považovali by sme za zradu vlastného svedomia zdvihnúť ruku za jeho zvolenie do čela inštitúcie, ktorá má slúžiť slobodnej kultúre a umeniu,” dodali poukazujúc, že sú o to väčšmi znepokojení spôsobom, akým sa jeho voľba presadzuje.
Zdôraznili, že Rada FPU musí rozhodovať slobodne a jej členovia musia mať právo vykonávať svoj mandát podľa vlastného vedomia a svedomia, bez strachu, že by ich nepohodlný postoj mohol stáť funkciu. „Zostávame presvedčení, že sme svoj mandát vykonávali čestne. A rovnako čestne z neho odchádzame, s čistým svedomím,” uzavreli Grutka s Tomičovou. Obaja boli medzi členmi Rady FPU, ktorých ešte v auguste 2024 vymenovala samotná ministerka.
Ministerka Šimkovičová tvrdenia Grutku a Tomičovej o tom, že dôvodom jej personálneho rozhodnutia bol ich postoj ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU, odmieta. „Odvolanie Petra Grutku a Adriany Tomičovej z Rady Fondu na podporu umenia bolo dlhodobou požiadavkou opozície aj niektorých koaličných poslancov. Ministerka kultúry sa dlhodobo snaží o upokojenie situácie v kultúre aj vo FPU a personálna zmena v rade je jedným z krokov k jeho stabilizácii,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Doplnila, že Šimkovičová s Grutkom opakovane aj osobne hovorila o ukončení jeho pôsobenia v rade FPU. Podľa Demkovej ministerka svoje dôvody Grutkovi jasne vysvetlila. „O to viac nerozumie tomu, prečo dnes on aj Adriana Tomičová prezentujú svoje odvolanie ako trest za odmietnutie podpory konkrétneho kandidáta. Takáto interpretácia je účelová a nezodpovedá dôvodom, ktoré im boli komunikované,” dodala Demková.
Doplnila, že ministerka Šimkovičová odmieta, že by jej rozhodnutie súviselo s výberom nového riaditeľa FPU či malo ovplyvniť výsledok výberu. „Rada musí rozhodovať slobodne a podľa svojho vedomia a svedomia. To však neznamená, že jej členovia sú vo svojej funkcii nedotknuteľní alebo imúnni voči personálnym rozhodnutiam. Ovplyvňovanie rozhodovania členov Rady FPU je v príkrom rozpore s hodnotami a nastavením, ktoré ministerka kultúry vyznáva. Práve naopak, ministerka zdôrazňuje, že voľba riaditeľa musí byť transparentná, pričom víta čo najväčší počet kandidátov,” zdôraznila Demková.
V súvislosti s medializovanými podozreniami z údajného odpočúvania vo Fonde tiež akcentovala, že ich treba riadne a nezávisle vyšetriť, podotkla ale, že z nepreverených podozrení nemožno robiť hotové závery, ani ich používať ako politický nástroj v súvislosti s výberom riaditeľa. „O novom vedení FPU má rozhodnúť transparentné výberové konanie, nie politický tlak ani verejné konštrukcie. Ministerka preto odmieta snahu spätne spájať personálne rozhodnutie s konkrétnym kandidátom a vytvárať dojem, že dôvodom odvolania bol ich názor,” uzavrela Demková.
Rada FPU bude nového riaditeľa FPU vyberať na svojom rokovaní v utorok 8. septembra. Podľa informácií, ktoré nedávno poskytli z FPU, kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na post riaditeľa Fondu splnili piati uchádzači, a to Jaroslav Dóczy, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Rezková, a tiež František Kornaj, ktorý je v súčasnosti poverený vedením FPU.
Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Tento rok v lete sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. V priestoroch Fondu našli odpočúvacie zariadenia, ktoré údajne slúžili na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ.
Zamestnanci sa obrátili aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky, poverený riaditeľ FPU Kornaj vtedy v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a nedostali žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová odvolala dvoch členov Rady FPU. Tvrdia, že za tým je voľba nového riaditeľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala dvoch členov Rady Fondu na podporu umenia (FPU), odvolaní tvrdia, že je to preto, lebo nechceli v blížiacej sa voľbe riaditeľa FPU podporiť kandidujúceho Františka Kornaja. Odvolanými členmi sú Peter Grutka a Adriana Tomičová.
Ako dvojica odvolaných členov uviedla vo svojom oficiálnom vyjadrení, ktoré poskytli médiám, rozhodnutie ministerky kultúry o ich odvolaní z Rady FPU rešpektujú, no podľa ich slov nemôžu mlčať o tom, za akých okolností k nemu došlo.
Odvolaní tvrdia, že nesúhlasili s podporou Kornaja
„Boli sme odvolaní práve vo chvíli, keď sme odmietli prepožičať svoje hlasy zvoleniu Františka Kornaja na post riaditeľa FPU. Naše odvolanie preto nevnímame ako náhodu,” tvrdia. Dodali, že Kornajovu kandidatúru nepodporujú a za daných okolností ani podporiť nemôžu.
„V súvislosti s jeho pôsobením existujú vážne podozrenia týkajúce sa možného odpočúvania zamestnancov a členov Rady Fondu. Podozrenia, ktoré musia byť dôkladne a nezávisle vyšetrené. Kým sa tak nestane, považovali by sme za zradu vlastného svedomia zdvihnúť ruku za jeho zvolenie do čela inštitúcie, ktorá má slúžiť slobodnej kultúre a umeniu,” dodali poukazujúc, že sú o to väčšmi znepokojení spôsobom, akým sa jeho voľba presadzuje.
Zdôraznili, že Rada FPU musí rozhodovať slobodne a jej členovia musia mať právo vykonávať svoj mandát podľa vlastného vedomia a svedomia, bez strachu, že by ich nepohodlný postoj mohol stáť funkciu. „Zostávame presvedčení, že sme svoj mandát vykonávali čestne. A rovnako čestne z neho odchádzame, s čistým svedomím,” uzavreli Grutka s Tomičovou. Obaja boli medzi členmi Rady FPU, ktorých ešte v auguste 2024 vymenovala samotná ministerka.
Ministerka dôvod odvolania odmieta
Ministerka Šimkovičová tvrdenia Grutku a Tomičovej o tom, že dôvodom jej personálneho rozhodnutia bol ich postoj ku konkrétnemu kandidátovi na riaditeľa FPU, odmieta. „Odvolanie Petra Grutku a Adriany Tomičovej z Rady Fondu na podporu umenia bolo dlhodobou požiadavkou opozície aj niektorých koaličných poslancov. Ministerka kultúry sa dlhodobo snaží o upokojenie situácie v kultúre aj vo FPU a personálna zmena v rade je jedným z krokov k jeho stabilizácii,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
Doplnila, že Šimkovičová s Grutkom opakovane aj osobne hovorila o ukončení jeho pôsobenia v rade FPU. Podľa Demkovej ministerka svoje dôvody Grutkovi jasne vysvetlila. „O to viac nerozumie tomu, prečo dnes on aj Adriana Tomičová prezentujú svoje odvolanie ako trest za odmietnutie podpory konkrétneho kandidáta. Takáto interpretácia je účelová a nezodpovedá dôvodom, ktoré im boli komunikované,” dodala Demková.
Voľbu riaditeľa podľa ministerky odvolanie neovplyvní
Doplnila, že ministerka Šimkovičová odmieta, že by jej rozhodnutie súviselo s výberom nového riaditeľa FPU či malo ovplyvniť výsledok výberu. „Rada musí rozhodovať slobodne a podľa svojho vedomia a svedomia. To však neznamená, že jej členovia sú vo svojej funkcii nedotknuteľní alebo imúnni voči personálnym rozhodnutiam. Ovplyvňovanie rozhodovania členov Rady FPU je v príkrom rozpore s hodnotami a nastavením, ktoré ministerka kultúry vyznáva. Práve naopak, ministerka zdôrazňuje, že voľba riaditeľa musí byť transparentná, pričom víta čo najväčší počet kandidátov,” zdôraznila Demková.
V súvislosti s medializovanými podozreniami z údajného odpočúvania vo Fonde tiež akcentovala, že ich treba riadne a nezávisle vyšetriť, podotkla ale, že z nepreverených podozrení nemožno robiť hotové závery, ani ich používať ako politický nástroj v súvislosti s výberom riaditeľa. „O novom vedení FPU má rozhodnúť transparentné výberové konanie, nie politický tlak ani verejné konštrukcie. Ministerka preto odmieta snahu spätne spájať personálne rozhodnutie s konkrétnym kandidátom a vytvárať dojem, že dôvodom odvolania bol ich názor,” uzavrela Demková.
Riaditeľa FPU budú vyberať z piatich kandidátov
Rada FPU bude nového riaditeľa FPU vyberať na svojom rokovaní v utorok 8. septembra. Podľa informácií, ktoré nedávno poskytli z FPU, kritériá výzvy na predkladanie prihlášok na post riaditeľa Fondu splnili piati uchádzači, a to Jaroslav Dóczy, Klaudia Gregušová, Jana Orlická, Alena Rezková, a tiež František Kornaj, ktorý je v súčasnosti poverený vedením FPU.
Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Tento rok v lete sa na verejnosť dostali informácie o údajnom odpočúvaní zamestnancov FPU. V priestoroch Fondu našli odpočúvacie zariadenia, ktoré údajne slúžili na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny.sk televízie JOJ.
Zamestnanci sa obrátili aj na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky, poverený riaditeľ FPU Kornaj vtedy v stanovisku podozrenia z odpočúvania odmietol. O celej záležitosti sa podľa jeho slov dozvedeli z médií a nedostali žiadny podnet od zamestnancov v tejto súvislosti. FPU podľa Kornaja poskytne orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová odvolala dvoch členov Rady FPU. Tvrdia, že za tým je voľba nového riaditeľa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry Odvolanie Riaditeľ riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Voľba
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