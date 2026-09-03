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03. septembra 2026
Iránske Revolučné gardy sľúbili pomstu za obete amerického útoku na svadobčanov
Pri útoku v meste Kúhestak zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a ďalších 68 ľudí utrpelo zranenia. Veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Ahmad Vahídí vo ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Pri útoku v meste Kúhestak zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa a ďalších 68 ľudí utrpelo zranenia.
Veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Ahmad Vahídí vo štvrtok prisľúbil pomstu za štyroch ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom.
„Čistá krv týchto utláčaných mučeníkov... nezostane bez odpovede a určite bude pomstená,“ uviedol Vahídí vo vyhlásení, ktoré odvysielala iránska štátna televízia.
Útok zasiahol v utorok večer svadobnú oslavu v pobrežnom meste Kúhestak pri Hormuzskom prielive. Stalo sa tak po tom, ako Spojené štáty oznámili útoky na ciele patriace Revolučným gardám.
Podľa iránskych úradov pri zásahu zahynuli najmenej štyria ľudia vrátane dieťaťa a ďalších 68 utrpelo zranenia. Iránski predstavitelia označili útok za „vojnový zločin“.
Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca Centrálneho velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) však uviedol, že „americká armáda nikdy necieli na civilistov“.
Irán je vo vojne od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili prekvapivú bombardovaciu kampaň, pri ktorej zahynul vtedajší najvyšší vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí.
Aprílové prímerie ukončilo prvú fázu intenzívneho bombardovania, sporadické útoky však odvtedy pokračujú, najmä v Hormuzskom prielive a jeho okolí.
Zdroj: SITA.sk - Iránske Revolučné gardy sľúbili pomstu za obete amerického útoku na svadobčanov © SITA Všetky práva vyhradené.
Veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Ahmad Vahídí vo štvrtok prisľúbil pomstu za štyroch ľudí, ktorí zahynuli pri útoku na svadobnú oslavu na juhu Iránu. Teherán pripisuje útok Spojeným štátom.
„Čistá krv týchto utláčaných mučeníkov... nezostane bez odpovede a určite bude pomstená,“ uviedol Vahídí vo vyhlásení, ktoré odvysielala iránska štátna televízia.
Washington mlčí
Útok zasiahol v utorok večer svadobnú oslavu v pobrežnom meste Kúhestak pri Hormuzskom prielive. Stalo sa tak po tom, ako Spojené štáty oznámili útoky na ciele patriace Revolučným gardám.
Podľa iránskych úradov pri zásahu zahynuli najmenej štyria ľudia vrátane dieťaťa a ďalších 68 utrpelo zranenia. Iránski predstavitelia označili útok za „vojnový zločin“.
Washington sa priamo k zásahu svadobnej oslavy nevyjadril. Hovorca Centrálneho velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) však uviedol, že „americká armáda nikdy necieli na civilistov“.
Boje pokračujú
Irán je vo vojne od 28. februára, keď Spojené štáty a Izrael spustili prekvapivú bombardovaciu kampaň, pri ktorej zahynul vtedajší najvyšší vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí.
Aprílové prímerie ukončilo prvú fázu intenzívneho bombardovania, sporadické útoky však odvtedy pokračujú, najmä v Hormuzskom prielive a jeho okolí.
Zdroj: SITA.sk - Iránske Revolučné gardy sľúbili pomstu za obete amerického útoku na svadobčanov © SITA Všetky práva vyhradené.
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