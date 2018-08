Historická električka Kométa odviezla počas leta stovky cestujúcich

Historická tatranská električka Kométa, archívna snímka. Foto: TASR Martin Turanovič Foto: TASR Martin Turanovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 12. augusta (TASR) – Historická električka Kométa previezla počas aktuálnej letnej turistickej sezóny už stovky cestujúcich. Predseda občianskeho združenia Veterán klub železníc z Popradu Jaroslav Vančo pre TASR uviedol, že napríklad počas tejto nedele zaznamenali nával, aký tam doposiaľ nebol. Električka šla s dvoma vagónikmi úplne plná z Popradu až do Starého Smokovca, odkiaľ ďalších turistov odviezla až do Tatranskej Lomnice a späť.konštatoval Vančo, ktorý sa spolu s ďalšími nadšencami zaslúžil o to, že táto 105-ročná električka opäť jazdí po koľajniciach vo Vysokých Tatrách. Kométa bola vyrobená v roku 1912 a do prevádzky ju dali o rok neskôr.Historická električka jazdí z Popradu do Tatier každú druhú nedeľu, jazdu v historických vagónikoch si budú môcť návštevníci ešte užiť dvakrát, 26. augusta a 2. septembra.upozornil Vančo s tým, že vagóniky aj s Kométou pohodlne odvezú zhruba 70 ľudí.Už na budúci rok by sa však toto číslo malo zvýšiť, pretože Veterán klub železníc v súčasnosti buduje dva nové vyhliadkové vozne na základe starých rámov a podľa dobovej dokumentácie.priblížil Vančo. Dodal, že otvorené vagóny budú mať nové bezpečnostné prvky a podrobia sa ešte testovacím skúškam. Cieľom je, aby už na budúce leto mohli odviezť prvých turistov.uzatvára Vančo.