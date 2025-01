Historicky prvá Cena Milana Lasicu na filmovom festivale Art Film bude tento rok udelená Ivanovi Mistríkovi

29.1.2025 (SITA.sk) -Na festivale ART FILM je každoročne udelených niekoľko honorárnych cien. Herecké osobnosti domáceho aj svetového významu si na festivale tradične preberajú ocenenie Hercova misia. Filmovým profesionálom sa pocta vzdáva udelením ceny Zlatá kamera. Tento rok k nim pribudla aj tretia honorárna cena, ktorou si IFF ART FILM uctí osobnosti slovenského filmového herectva in memoriam a zároveň pripomenie svojho prvého, jediného a jedinečného prezidenta."IFF ART FILM sa v najnovšom ročníku festivalu rozhodol zaviesť udeľovanie novej honorárnej pocty s názvom Cena Milana Lasicu. Ide o ocenenie, ktoré je venované výrazným legendám slovenského filmového herectva in memoriam. Ide o nadviazanie na tradíciu udeľovania Ceny prezidenta festivalu, ktorú za svojho života na IFF ART FILM udeľoval náš jediný prezident, nezabudnuteľný Milan Lasica. Je pre nás cťou a záväzkom pokračovať v tomto odkaze, a Cena Milana Lasicu bude dôstojnou pripomienkou nielen nášho zosnulého prezidenta, ale aj príležitosťou pripomenúť si herecké osobnosti, ktoré sme ešte počas ich života na festivale nestihli oceniť, pretože sa odobrali do hereckého neba,” uvádza umelecký riaditeľ festivalua zároveň odhaľuje meno prvého oceneného: "Prvým laureátom Ceny Milana Lasicu v roku 2025 bude pri príležitosti 90. výročia od jeho narodenia famózny Ivan Mistrík. Jeden z najtalentovanejších slovenských filmových hercov, ktorý obohatil národnú filmovú kultúru o ikonické filmové postavy v snímkach ako Vyšší princíp, Medená veža, Orlie pierko, Kapitán Dabač, Polnočná omša a mnohých ďalších.”Ivan Mistrík sa narodil 15.10.1935 v Bratislave a ako herec sa pred filmovú kameru prvýkrát postavil už v roku 1950. Bol obdivovaný nielen za herecké schopnosti, ale aj za oddanosť svojej profesii. Kolegovia o ňom často hovorili ako o mimoriadne citlivom a usilovnom človeku, ktorý bol ponorený do svojej práce. Vďaka vlastnej vnímavosti vedel stvárniť senzibilné postavy vo filme aj na divadelných doskách. Počas svojej hereckej kariéry Ivan Mistrík účinkoval v desiatkach celovečerných filmov, neraz v spolupráci s režisérmi ako Martin Hollý, Paľo Bielik, Jiří Krejčík, Andrej Lettrich či Peter Solan.Jeho prínos slovenskému filmu sa však nedá zredukovať len na počet úloh a spoluprác – Ivan Mistrík bol symbolom hereckej integrity a schopnosti presviedčať obecenstvo. V jeho interpretáciách sa spájali talent, zodpovednosť voči umeleckému dielu a hlboký osobný prístup k postavám, ktoré stvárnil. Cena Milana Lasicu bude Ivanovi Mistríkovi udelená in memoriam počas 31. ročníka Medzinárodného filmového festivalu ART FILM, ktorý sa bude konať už tradične v kultúrnych priestoroch mesta KošiceViac informácií o festivale ako aj cinepassy pre návštevníkov sú dostupné na stránke www.iffartfilm.com IFF ART FILM zároveň spustil obľúbenú Valentínsku akciu pri príležitosti sviatku zamilovaných. Dvojicu festivalových cinepassov je možné získať za bezkonkurenčnú cenu 50 €. Špeciálna valentínska akcia potrvá do 14. februára 2024. CINEPASS VALENTÍN (1+1 zadarmo) je k dispozícii na stránke festivalového rezervačného systému Informačný servis