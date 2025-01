Prezident Pellegrini organizuje okrúhly stôl: Reakcie opozičných politikov

Líder opozičného PS Michal Šimečka zatiaľ nepovedal, či prijme pozvanie prezidenta SR Petra Pellegriniho na stretnutie šéfov opozičných a koaličných parlamentných strán k zahraničnopolitickému smerovaniu Slovenska. Poradiť sa chce s opozičnými partnermi. Podľa neho nie je o čom diskutovať, pretože máme základné dokumenty, v ktorých je deklarovaná naša pozícia.



"Chcem pripomenúť, že my sme prezidenta žiadali o stretnutie ako opozičné strany ešte pred troma týždňami alebo mesiacom, nedostali sme odpoveď, teraz prichádza s takouto iniciatívou a my mu dáme odpoveď, keď sa poradíme s našimi opozičnými partnermi," povedal Šimečka novinárom v parlamente.



Zdôraznil, že postoje opozičných strán v slovenskej zahraničnej politike sa nemenia, jednoznačne hovoria o partneroch Slovenska v EÚ a NATO. Kľúčom k budúcej prosperite a bezpečnosti Slovenska je podľa neho sila týchto zoskupení, ktorých sme súčasťou. "Je to Robert Fico, ktorý spochybňuje zahraničnopolitickú orientáciu, ktorý dokonca pripúšťa možnosť vystúpenia z Európskej únie ako politický cieľ strany Smer. To je extrémne nebezpečné," vyhlásil.



"Čiže z môjho pohľadu nie je o čom diskutovať, lebo máme základné zahraničnopolitické dokumenty, kde je to jasne napísané, naša pozícia sa nemení," povedal líder PS s tým, že s prezidentom chceli hovoriť ako opozícia vtedy, keď boli znepokojení cestou premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy.



Prezident zvolal na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov troch koaličných a troch opozičných parlamentných strán k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Chce o tejto téme hovoriť, pretože napriek dlhoročnému konsenzu je dnes podľa neho zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja.

KDH zaujme stanovisko k stretnutiu s prezidentom neskôr

Opozičné KDH zatiaľ nepovedalo, či sa jeho predseda Milan Majerský stretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, ktorý pozval na zasadnutie lídrov koaličných a opozičných strán k téme zahraničnopolitického smerovania krajiny. Podpredseda KDH Marián Čaučík skonštatoval, že ide o nový formát stretnutia spolu s koalíciou. Stanovisko zaujme hnutie neskôr.

"KDH vyzvalo prezidenta, aby sa stretol s opozičnými stranami, pretože sme neboli účastní na bezpečnostnej rade, kde sa hovorilo o takzvanom prevrate alebo o mnohých veciach, ktorými straší táto vládna koalícia. Chceli sme sa s ním stretnúť, prezident to zvoláva v takomto novom formáte, koalično-opozičnom, takže k tomu asi zaujmeme stanovisko ešte neskôr," povedal novinárom v parlamente Čaučík.





I. Matovič: Prezident nás na stretnutie nepozval, ani by som naň nešiel

Lídrovi opozičného hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi neposlal prezident Peter Pellegrini pozvánku na stretnutie za okrúhlym stolom. Povedal to Matovič v stredu novinárom. Dodal, že na stretnutie by aj tak nešiel a nepodal by si ruku s Pellegrinim.

"My by sme mu ruku nepodali a na to stretnutie by sme ani nešli, lebo sa ukázalo, že Peter Pellegrini je podvodník a klamár minimálne v tej veci, že chodí utajene na snemy strany Hlas a robí politiku," skonštatoval Matovič. Hnutie Slovensko tvrdí, že je to v rozpore s tým, že prezident má byť nadstranícky. "Trochu považujeme za hanbu, ak by si s ním dnes ktokoľvek podával ruku napriek tomu, že je v tejto pozícii," povedal líder hnutia Slovensko o Pellegrinim.