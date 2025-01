Šalitroš dostal v minulosti ponuku robiť štátneho tajomníka, prehovoril aj o „gestapáckych metódach“ v Hlase

Radil sa s Malatincom i Migaľom

29.1.2025 (SITA.sk) - Poslanec vylúčený zo strany Hlas-SD Radomír Šalitroš dostal v minulosti ponuku robiť štátneho tajomníka, zvažoval ju, a neprijal. Uviedol to v rozhovore pre Korzár . Dodal, že dôvodom, pre ktorý prijatie predmetnej ponuky zvažoval, bolo to, že už v tom čase evidoval zvýšený záujem bezpečnostných zložiek o osoby aj rodiny rebelujúcich poslancov Hlasu-SD, vrátane seba a svojej rodiny.Okrem Šalitroša bol pred niekoľkými dňami zo strany vylúčený aj poslanec Samuel Migaľ , ďalší dvaja poslanci, ktorí spolu s nimi nepodporili viaceré vládne návrhy - Roman Malatinec Ján Ferenčák , vylúčení neboli.Ponukou na pozíciu štátneho tajomníka mali podľa Šalitroša dosiahnuť najmä to, aby nebol v parlamente. Dodal, že sa vtedy radil s Malatincom i Migaľom, a tí mu poradili, aby ju neprijal, pretože by tak strana dosiahla to, že ich rozbijú, no v samotnom Hlase ani jeho poslaneckom klube by nenastali zmeny, o ktoré sa rebeli dlhšie usilovali.V tomto smere Šalitroš kritizoval absenciu diskusie vo vnútri strany, problémy podľa neho začali už pred rokom, keď začal riešiť veľmi direktívne riadenie poslaneckého klubu jeho predsedom Róbertom Pucim . "Vždy nám len pár minút pred hlasovaním na klube pán Puci povedal, ako treba hlasovať," vyjadril sa.Podľa jeho slov bolo v strane viacero ľudí, ktorí spokojní neboli a jemu bolo vedením strany prisľúbené, že sa s poslancami, ktorým sa situácia nepáči, bude diskutovať. Ako dodal, v Hlase to však nechali "vyhniť". Napokon mu mal pomôcť prezident a bývalý predseda Hlasu Peter Pellegrini , ktorý sa s ním stretol na jeseň minulého roka.Prezident mal so Šalitrošom súhlasiť v tom, že musia skončiť "gestapácke metódy", ako to poslanec v rozhovore pomenoval. Rovnako sa zhodli i na potrebe lepšej podpory mediálneho tímu strany a zlepšení komunikácie s ministrami. Neskôr s Pellegrinim diskutovali všetci štyria "rebeli" z Hlasu, a mali sa zhodnúť na naplnení ich požiadaviek do konca roka, s čím súhlasil aj predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok , no k tomu napokon nedošlo."Gestapácke metódy", o ktorých Šalitroš v rozhovore hovoril, sa podľa neho začali v čase, keď prvýkrát nehlasovali so stranou. Evidoval aj zvýšený záujem bezpečnostných zložiek a rôzne iné nepríjemné záležitosti na rebelujúcich poslancov.Viete, ťažko mi je to konkretizovať, lebo hneď by som musel nabehnúť na políciu, a je to, ako keby ste chceli po zlodejovi, aby vyšetril krádež. Nechcem nikoho urážať, ale je to ten stavPopísal napríklad, že za nimi boli rôzni ľudia z policajných zložiek, ktorí im naznačovali, že sa niečo chystá, rovnako mal niekto volať do jednej z rodinných firiem a povedať, že je od polície, no nepredstavil sa, a telefón zložil. Šalitroš ďalej tvrdí, že jeho kolegovi mal človek z elitnej bezpečnostnej zložky osobne povedať, aby si dával pozor, lebo je príkaz, aby na neho niečo našli."Chodili mi tiež z banky rôzne výzvy, aby som vysvetlil nejaké transakcie, a potom na centrále strany pán Šutaj Eštok sa bavil s pánom Tomášom Druckerom dva metre odo mňa, aby som to počul, že ten Šalitroš mal takú podozrivú finančnú transakciu na bankovom účte a povedal dokonca názov odosielateľa platby, a že rieši to finančná polícia," dodal Šalitroš s tým, že ironicky zareagoval slovami, že je rád, že minister vnútra má v hlave všetky bankové transakcie všetkých občanov.Rebelujúci poslanec pripustil, že má obavy o svoju bezpečnosť. "A aby som to dokončil, lebo tých vecí je veľa, boli určité náznaky, aby sme mali rôzny diskomfort a aby sme vedeli, že sa o nás zaujímajú nejaké zložky...Chodili rôzne ponuky, aby nás dostali von z parlamentu," dodal.Išlo jednak o ponuku postu štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva , no doplnil, že rovnakú pozíciu mu ponúkali aj na ministerstve školstva . Bolo mu pritom komunikované, že sa musí rozhodnúť rýchlo, aby to nevzal niekto iný, "že len jeden z nás štyroch dostane ponuku a kto bude rýchlejší vyhrá". Zdôraznené mu bolo to, aby si nemyslel, že ho jeho kolegovia nepodrazia."Vtedy som to okamžite odmietol," dodáva. Podľa jeho slov na neho tlačili traja "superporadcovia" Šutaja Eštoka, ktorí ale nie sú verejne známi, a ktorých odmietol menovať. "Tlačili na mňa, že všetko môže byť v poriadku, nech zoberiem ponuku, ja budem spokojný, ale tých ostatných treba zničiť. To sú tie krvavé diamanty," dopĺňa.Na margo tvrdení Šutaja Eštoka, že štyria rebeli Hlasu sa dožadovali napríklad pozície ministra vnútra či podpredsedu parlamentu, Šalitroš povedal, že po jeho odmietnutí Ferenčákovi ponúkli vysokú diplomatickú funkciu.Na poslednom stretnutí im malo byť ponúknuté aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , u ktorého je predpoklad, že by sa post ministra mohol uvoľniť, ak sa minister Richard Raši stane predsedom parlamentu. Drucker im mal ponúknuť aj ministerstvo školstva, čo podľa Šalitroša nekomentovali."Dokonca hovorili, že môžeme dostať post podpredsedu parlamentu, aj podpredsedu strany, možno aj dvoch," vraví. Na poslednom stretnutí s vedením strany podľa jeho slov najprv diskutovali len so Šutajom Eštokom, priznal, že na predsedu strany miestami aj kričali."Po tom, keď sa vrátili podpredsedovia, sme vymenovali silové zložky, ktoré máme v rámci strany Hlas, a že chceme mať určitú záruku bezpečnosti. Nie je normálne, aby sa nám štyrom ústavným činiteľom diali tieto veci, lebo ak sa dejú nám, potom žiaden občan Slovenska nie je v bezpečí," uviedol.Dodal, že do následnej diskusie sa Šutaj Eštok už nezapojil. V rámci nej smerovala od ministra práce Erika Tomáša otázka na Samuela Migaľa, či chce byť ministrom vnútra, čo on ale odmietol. Prízvukoval, že nik z nich nežiadal ministerské ani podobné posty.