Streda 20.8.2025
20. augusta 2025
Históriu si musíme pripomínať, aktivisti organizujú verejné zhromaždenia na výročie augusta 1968
Pri príležitosti spomienky na 21. august 1968 organizujú občianske iniciatívy združené v Mestách za demokraciu verejné podujatia po celom Slovensku. Verejnými zhromaždeniami a spomienkovými podujatiami nadviažu na ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Pri príležitosti spomienky na 21. august 1968 organizujú občianske iniciatívy združené v Mestách za demokraciu verejné podujatia po celom Slovensku. Verejnými zhromaždeniami a spomienkovými podujatiami nadviažu na protesty Slovensko je Európa, ktoré vo svojich mestách organizovali v zime a na jar tohto roka.
Občianski aktivisti upozorňujú, že Slovensko je pod silným vplyvom ruských hybridných operácií a je nevyhnutné chrániť ho pred okupantmi, ktorí dnes vojensky ničia susednú Ukrajinu.
„V časoch, keď Rusko opäť ukazuje svoje imperialistické chute, susednej Ukrajine kradne územie a zabíja ľudí, je nevyhnutné pripomínať si, ako sovietski vojaci napadli Československo a zmarili naše nádeje na slobodu. Nebezpečné plíživé opakovanie histórie a kolaborácia našej vlády s ruským režimom predstavujú hrozbu, ktorá nás môže pripraviť o našu existenciu v demokratickom svete,” varujú aktivisti z Miest za demokraciu.
Podujatia sa budú konať v dvanástich slovenských mestách: Bardejov, Čierna nad Tisou, Košice, Krupina, Lučenec, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Ružomberok, Trnava, Rimavská Sobota. Zhromaždenia organizujú aj ďalšie občianske iniciatívy v Banskej Bystrici, Malackách, Martine a Myjave.
Prvým zo série podujatí bude verejné zhromaždenie v Čiernej nad Tisou s názvom (Ne)zabudnutá história. Uskutoční sa v stredu 20. augusta a organizátori v spolupráci s humenskou iniciatívou Príď a poznaj na ňom pripomenú udalosti, ktoré predchádzali vpádu spojeneckých vojsk do Československa. Prítomným sa prihovoria pozvaní hostia, medzi nimi aj exminister zahraničných vecí Rastislav Káčer a český hudobník a občiansky aktivista Michael Kocáb.
Súčasťou podujatia bude odhalenie umeleckej kompozície „Zrodenie zrady” od významného nezávislého umelca Fera Guldana a výtvarná asambláž humenského umelca Mariána Kusika s názvom „Tu zahynula nádej”. Nadväzovať budú podujatia v ďalších mestách. Budú medzi nimi verejné zhromaždenia, kladenie ostnatých vencov, diskusie aj premietanie filmu Vlny.
„Z histórie aj súčasnosti vieme, aká krehká je sloboda a demokracia. Sme tu, pretože nezabúdame,” uzatvárajú Mestá za demokraciu.
Zdroj: SITA.sk - Históriu si musíme pripomínať, aktivisti organizujú verejné zhromaždenia na výročie augusta 1968
