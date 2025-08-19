|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. augusta 2025
Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu
Tagy: Mierové rokovania
Volodymyr Zelenskyj daroval počas pondelkovej návštevy Washingtonu Donaldovi Trumpovi golfovú palicu, ktorá patrila ukrajinskému vojakovi bojujúcemu proti ruskej invázii. Trump, ktorý je vášnivý golfista a vlastní ...
Zdieľať
19.8.2025 (SITA.sk) - Volodymyr Zelenskyj daroval počas pondelkovej návštevy Washingtonu Donaldovi Trumpovi golfovú palicu, ktorá patrila ukrajinskému vojakovi bojujúcemu proti ruskej invázii. Trump, ktorý je vášnivý golfista a vlastní niekoľko golfových ihrísk, dar prijal a na oplátku Zelenskému daroval symbolické kľúče od Bieleho domu. Informovala o tom v utorok kancelária ukrajinského prezidenta.
Golfová palica predtým patrila ukrajinskému vojakovi Kosťantynovi Kartavcevovi, ktorý „prišiel o nohu v prvých mesiacoch ruskej invázie pri záchrane svojich spolubojovníkov“, uviedla Zelenského kancelária.
Organizácia ukrajinských veteránov Spojení golfom potom zverejnila video, na ktorom Trump drží golfovú palicu a ďakuje Kartavcevovi. „Práve som sledoval tvoj švih. Viem o golfe veľa a tvoj švih je skvelý,“ povedal Trump vo videu. „Si úžasný človek a stále hráš golf a robíš všetky ostatné veci. Tvoja krajina je skvelá krajina. Snažíme sa ju priviesť späť do formy,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu © SITA Všetky práva vyhradené.
Golfová palica predtým patrila ukrajinskému vojakovi Kosťantynovi Kartavcevovi, ktorý „prišiel o nohu v prvých mesiacoch ruskej invázie pri záchrane svojich spolubojovníkov“, uviedla Zelenského kancelária.
Organizácia ukrajinských veteránov Spojení golfom potom zverejnila video, na ktorom Trump drží golfovú palicu a ďakuje Kartavcevovi. „Práve som sledoval tvoj švih. Viem o golfe veľa a tvoj švih je skvelý,“ povedal Trump vo videu. „Si úžasný človek a stále hráš golf a robíš všetky ostatné veci. Tvoja krajina je skvelá krajina. Snažíme sa ju priviesť späť do formy,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mierové rokovania
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami
Polícia obvinila právnika z podvodu, hrozí mu trest až osem rokov za mrežami