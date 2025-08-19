Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Zo zahraničia

19. augusta 2025

Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu


Volodymyr Zelenskyj daroval počas pondelkovej návštevy Washingtonu Donaldovi Trumpovi golfovú palicu, ktorá patrila ukrajinskému vojakovi bojujúcemu proti ruskej invázii. Trump, ktorý je vášnivý golfista a vlastní ...



trump_scotland_66250 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Volodymyr Zelenskyj daroval počas pondelkovej návštevy Washingtonu Donaldovi Trumpovi golfovú palicu, ktorá patrila ukrajinskému vojakovi bojujúcemu proti ruskej invázii. Trump, ktorý je vášnivý golfista a vlastní niekoľko golfových ihrísk, dar prijal a na oplátku Zelenskému daroval symbolické kľúče od Bieleho domu. Informovala o tom v utorok kancelária ukrajinského prezidenta.


Golfová palica predtým patrila ukrajinskému vojakovi Kosťantynovi Kartavcevovi, ktorý „prišiel o nohu v prvých mesiacoch ruskej invázie pri záchrane svojich spolubojovníkov“, uviedla Zelenského kancelária.

Organizácia ukrajinských veteránov Spojení golfom potom zverejnila video, na ktorom Trump drží golfovú palicu a ďakuje Kartavcevovi. „Práve som sledoval tvoj švih. Viem o golfe veľa a tvoj švih je skvelý,“ povedal Trump vo videu. „Si úžasný človek a stále hráš golf a robíš všetky ostatné veci. Tvoja krajina je skvelá krajina. Snažíme sa ju priviesť späť do formy,“ dodal.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj daroval Trumpovi golfovú palicu vojaka, ktorý prišiel o nohu © SITA Všetky práva vyhradené.

