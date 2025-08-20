|
Streda 20.8.2025
Meniny má Anabela
Denník - Správy
20. augusta 2025
Pri požiari v Hrišovciach zhorel dom aj tri stavby, škody presiahli 130-tisíc eur – FOTO
Pri nočnom požiari v obci Hrišovce (okres Gelnica) zhorel dom aj tri stavby. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Pri nočnom požiari v obci Hrišovce (okres Gelnica) zhorel dom aj tri stavby. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, krompašskí hasiči zasahovali pri požiari v stredu krátko po polnoci.
Horel poschodový rodinný dom aj tri jednoduché stavby, pri požiari zhoreli. Škody sú odhadované na 130-tisíc eur. Pri požiari sa nik nezranil, jeho príčina je v štádiu zisťovania. Na mieste bol aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru.
„Zásah komplikovala úzka ulica, ktorá sťažovala pohyb a otáčanie hasičských vozidiel. Vodu bolo nutné dovážať až z hasičskej stanice v Krompachoch (10 km) a z rieky Hornád pri obci Richnava," uvádza KR HaZZ v Košiciach. Na mieste zasahovalo šesť profesionálnych hasičov z hasičských staníc v Krompachoch a Gelnici, s tromi vozidlami. „Pomáhali aj dobrovoľné hasičské zbory z Kľuknavy a Krompách – spolu sedem členov a tri vozidlá," doplnili hasiči.
