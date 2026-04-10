Historky z podsvetia jazdeniek: zatajené havárie, viackrát stočené kilometre či dym v kabíne
Tagy: Autocentrum Jazdenky PR
Ďalšie sa po naštartovaní mení na pojazdnú plynovú komoru, pretože čierny dym zo spálenej nafty ide priamo do kabíny. Nasledujúcemu z výfuku strieka voda a olej, druhé zase už za hranicami odpísali po ...
10.4.2026 (SITA.sk) - Ďalšie sa po naštartovaní mení na pojazdnú plynovú komoru, pretože čierny dym zo spálenej nafty ide priamo do kabíny. Nasledujúcemu z výfuku strieka voda a olej, druhé zase už za hranicami odpísali po vážnej nehode a poslali do šrotu, iné malo viackrát stočený tachometer. Objavilo sa aj vozidlo, ktoré počas dvoch rokov dvakrát účelovo prepísali, aby nevyšlo najavo, že jeho majiteľ je v insolvencii. Aj toto je realita, s ktorou sa denne stretávajú výkupcovia najväčšej stredoeurópskej siete autobazárov AAA AUTO. Podobných "historiek" už zaznamenali desaťtisíce. Technici autocentier pritom na Slovensku ročne skontrolujú zhruba 60-tsíc vozidiel, z ktorých takmer dve tretiny musia odmietnuť.
Podobných prípadov je teda neúrekom, nie vždy ide o podvod. "Tuning síce nie je trestný čin, ale za niektoré kúsky by si majitelia zaslúžili aj pár rokov natvrdo. Najmä, keď sa skombinuje hrdza, kreatívna práca s lepiacou páskou a absencia vkusu pri nalepovaní doplnkov, navyše s motorom, ktorý pláva v oleji natoľko, že konzervuje aj prednú nápravu. Presne taký Volkswagen Golf sme nedávno odmietli vykúpiť na jednej z pobočiek," hovorí výkupca Jiří Bobrovský.
"Je neuveriteľné, čo sa nám niekedy ľudia snažia predať. Vo väčšine prípadov pritom nejde o bežných motoristov, ale o pokútnych obchodníkov. Aj preto neprejde naším sitom až 65 % ponúkaných áut na výkupe. Najsmutnejšie však je, že tieto nevyhovujúce vozidlá často končia v bežnej inzercii ako pasce na dôverčivých kupcov," podotýka Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna. Na výkupné pobočky bežne prichádzajú aj autá, ktoré poisťovne odpísali ako totálne havárie s takými škodami, ktoré sa už neoplatilo opravovať. Na trhu je však množstvo "šikovných opravárov", ktorí dokážu vozidlo upraviť tak, aby na prvý pohľad vyzeralo pekne a nedotknuto. "Odborník to, samozrejme, spozná, preto takéto autá bez milosti odmietame. Hoci vozidlo môže na prvý pohľad vyzerať normálne, jeho bezpečnostné parametre – napríklad torzná tuhosť karosérie, funkčnosť asistenčných systémov či riadiacej jednotky môžu byť nenávratne poškodené. Pri nehode sa to môže prejaviť fatálne a takýmto autom určite jazdiť nikto nechce," varuje Karolína Topolová.
Typickým príkladom "bazárovej pasce" bol nedávno deväťročný Hyundai i30 s dieselovým motorom 1.6 CRDi a nájazdom 150-tisíc kilometrov. Na prvý pohľad ideálne rodinné auto. "V skutočnosti bolo v roku 2025 odpísané poisťovňou ako totálna škoda, navyše ešte predtým malo tri ďalšie opravy. Motor mal netesné vstrekovače, na voľnobehu sa triasol a na nápravách boli rozdielne pneumatiky – vpredu letné, vzadu zimné. Majiteľ sa pritom navyše snažil predať auto cez manželku na pobočke ďaleko od miesta trvalého pobytu, no neuspel," opisuje prípad šéfka autocentier.
Zaujímavý príbeh mala aj krásna modrá Škoda Octavia RS druhej generácie z roku 2007, s výkonným motorom 2.0 TFSI (147 kW), na tachometri 167-tisíc kilometrov. No kto by ju nechcel? Výkupca v autocentre ale kvalifikovaným odhadom zistil, že má reálne najazdených asi 280-tisíc kilometrov. Motor bol tesne pred zlyhaním a z výfuku striekal olej. Malo aj ďalšie skryté vady, vrátane silnej korózie, skrátka bola "zrelá" do lisu na vrakovisku. "Zákazníkom bol pritom seriózny šesťdesiatnik, ktorý si chcel minulý rok v lete urobiť radosť rýchlejším autom. Kúpil ho na inzerát od človeka, ktorý ho doviezol z Nemecka. Technike nerozumie a to, že je niečo zlé, zistil až po niekoľkých mesiacoch. Od nás chcel dostať za auto aspoň časť z pôvodne investovaných 7-tisíc eur. Bohužiaľ sme ho museli odmietnuť," dodáva Karolína Topolová. To však ešte nie je koniec príbehu. Ešte v ten istý deň večer sa auto objavilo v jednom z bazárov a taktiež na inzertnom portáli s popisom "motor aj karoséria vo výbornom stave". Auto v ponuke videlo už vyše 1 200 ľudí – záujem je teda veľký. Rovnako veľké však bude aj následné sklamanie prípadného nového majiteľa.
A čo podľa Karolíny Topolovej v takýchto prípadoch na sto honov svedčí o tom, že ide o podozrivú ponuku? "Najdôležitejším signálom je cena. Ak je tak výhodná, že sa jej doslova nedá odolať, je jasné, že pôjde o nejaké problémové auto. Prečo by ho niekto predával výrazne pod cenou, keď by mohol dostať viac?"
Niektoré takéto automobily sa cez inzerát skutočne aj predajú. Následne sa ich nešťastní majitelia snažia reklamovať, väčšinou neúspešne, títo podvodníci v tom vedia chodiť. Prípadné súdne spory sú drahé a zdĺhavé. Pritom stačí pomerne málo: vyberať si u veľkých, rokmi overených obchodníkov, ktorí sa takýmto pasciam vedia vyhnúť. Skutočnú záruku dostanete iba v renomovanom bazári, ktorý má robustné garancie, profesionálne reklamačné oddelenie, pri kúpe ponúka poistenie technického stavu aj právne záruky.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Historky z podsvetia jazdeniek: zatajené havárie, viackrát stočené kilometre či dym v kabíne © SITA Všetky práva vyhradené.
