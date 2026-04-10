 Piatok 10.4.2026
10. apríla 2026

Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí


hungary_orban_far_right_19954 676x450 10.4.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci sa podelili s tým, čo si myslia o jeho vládnutí. To, že bol Orbán za 16 rokov vo funkcii premiéra úspešný, si myslí 41,5 percenta opýtaných. Jeho vládnutie pokladá za neúspešné 32,5 percenta Slovákov.

Úspech premiéra Orbána


Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj 24. Agentúra vykonávala prieskum od 10. marca do 13. marca na vzorke 1 000 respondentov. Či bol počas 16 rokov Orbán úspešným alebo neúspešným lídrom, nevedelo zhodnotiť 21 percent respondentov.

Výsledky prieskumu ukázali, že občania slovenskej národnosti sú k maďarskému premiérovi kritickejší než občania maďarskej národnosti. Z respondentov slovenskej národnosti 40 percent považuje pôsobenie Orbána za úspešné, kým u respondentov maďarskej národnosti je o úspechu Orbána vo funkcii premiéra presvedčených 64 percent opýtaných.

Voliči Smeru a Republiky


Rozdiely sú viditeľné aj z pohľadu sociodemografických kategórií a volebných preferencií. Orbána za úspešného premiéra nadpriemerne často uvádzali muži nad 50 rokov s najnižším vzdelaním.

Výrazne nadpriemerne išlo tiež o voličov hnutia Republika a strán Maďarská aliancia, Smer-SD, Právo na Pravdu a Slovenskej národnej strany. To, že pôsobenie Orbána bolo neúspešné nadpriemerne často uvádzali muži od 18 do 49 rokov s vyšším vzdelaním a tiež voliči opozičných strán.


Zdroj: SITA.sk - Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí © SITA Všetky práva vyhradené.

