|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Igor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. apríla 2026
Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí
Maďarský premiér Viktor Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci sa podelili s tým, čo si myslia o jeho vládnutí.
Zdieľať
10.4.2026 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci sa podelili s tým, čo si myslia o jeho vládnutí. To, že bol Orbán za 16 rokov vo funkcii premiéra úspešný, si myslí 41,5 percenta opýtaných. Jeho vládnutie pokladá za neúspešné 32,5 percenta Slovákov.
Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj 24. Agentúra vykonávala prieskum od 10. marca do 13. marca na vzorke 1 000 respondentov. Či bol počas 16 rokov Orbán úspešným alebo neúspešným lídrom, nevedelo zhodnotiť 21 percent respondentov.
Výsledky prieskumu ukázali, že občania slovenskej národnosti sú k maďarskému premiérovi kritickejší než občania maďarskej národnosti. Z respondentov slovenskej národnosti 40 percent považuje pôsobenie Orbána za úspešné, kým u respondentov maďarskej národnosti je o úspechu Orbána vo funkcii premiéra presvedčených 64 percent opýtaných.
Rozdiely sú viditeľné aj z pohľadu sociodemografických kategórií a volebných preferencií. Orbána za úspešného premiéra nadpriemerne často uvádzali muži nad 50 rokov s najnižším vzdelaním.
Výrazne nadpriemerne išlo tiež o voličov hnutia Republika a strán Maďarská aliancia, Smer-SD, Právo na Pravdu a Slovenskej národnej strany. To, že pôsobenie Orbána bolo neúspešné nadpriemerne často uvádzali muži od 18 do 49 rokov s vyšším vzdelaním a tiež voliči opozičných strán.
Zdroj: SITA.sk - Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí © SITA Všetky práva vyhradené.
Úspech premiéra Orbána
Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj 24. Agentúra vykonávala prieskum od 10. marca do 13. marca na vzorke 1 000 respondentov. Či bol počas 16 rokov Orbán úspešným alebo neúspešným lídrom, nevedelo zhodnotiť 21 percent respondentov.
Výsledky prieskumu ukázali, že občania slovenskej národnosti sú k maďarskému premiérovi kritickejší než občania maďarskej národnosti. Z respondentov slovenskej národnosti 40 percent považuje pôsobenie Orbána za úspešné, kým u respondentov maďarskej národnosti je o úspechu Orbána vo funkcii premiéra presvedčených 64 percent opýtaných.
Voliči Smeru a Republiky
Rozdiely sú viditeľné aj z pohľadu sociodemografických kategórií a volebných preferencií. Orbána za úspešného premiéra nadpriemerne často uvádzali muži nad 50 rokov s najnižším vzdelaním.
Výrazne nadpriemerne išlo tiež o voličov hnutia Republika a strán Maďarská aliancia, Smer-SD, Právo na Pravdu a Slovenskej národnej strany. To, že pôsobenie Orbána bolo neúspešné nadpriemerne často uvádzali muži od 18 do 49 rokov s vyšším vzdelaním a tiež voliči opozičných strán.
Zdroj: SITA.sk - Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo práce obhajuje novelu o sprísnení ochrany odborových funkcionárov. Zamestnávateľov ubezpečuje, že ju budú môcť pripomienkovať
Ministerstvo práce obhajuje novelu o sprísnení ochrany odborových funkcionárov. Zamestnávateľov ubezpečuje, že ju budú môcť pripomienkovať
<< predchádzajúci článok
Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND
Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND