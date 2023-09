Hitom v aukciách sa stávajú retro hračky. Kupujú sa z nostalgie i ako investícia

25.9.2023 (SITA.sk) -Podľa portálu Wealthy Gorilla existujú retro hračky, či iné predmety, ktoré boli populárne už pred mnohými desaťročiami, a ich cena teraz ešte niekoľkonásobne vzrástla. Je potrebné len vedieť, či predmet, ktorý predávajúci vlastní, má aj nejakú hodnotu."Potenciálnym predávajúcim odporúčame, aby si v jednotlivých kategóriách pozreli podobné produkty, aké chcú sami v aukcii ponúknuť. Dostanú tak prehľad o približnej cene, a to napríklad aj v segmente retro hračiek," odporúča Jakub David, Content Manager Aukra.Medzi zaujímavé retro hračky môže patriť napríklad aj bábika Barbie, z ktorej existuje stovka rôznych variácií. A práve vintage blond Barbie z roku 1959, v čierno-bielych plavkách a na vysokých podpätkoch, patrí medzi tie vzácnejšie a jej hodnota dosahuje až 21-tisíc eur.Rovnako aj knihy môžu mať vysokú hodnotu, a to v závislosti od ich verzie a stavu. Medzi najdrahšie predané knihy v aukcii v zahraničí patrí prvé vydanie knihy "Kde žijú divé zvery" z roku 1963 od spisovateľa Maurica Sendaka, a to za viac ako 23-tisíc eur.V prípade figúrok z rôznych obľúbených filmových sérií ako je aj Star Wars je dôležité, aby boli ponúkané vo svojom pôvodnom balení. História týchto figúrok totiž siaha až do 70. a 80. rokov minulého storočia, a sú veľmi vyhľadávané, rovnako ako aj retro video hry. Ich fanúšikovia určite poznajú konzolu Atari 2600, ktorá bola na trh uvedená v roku 1977, a jej hra Air Raid patrí medzi jednu z najdrahších Atari hier na svete.Z domáceho prostredia je veľký záujem o hokejové kartičky slovenských hráčov, či rôzne verzie hracích kartičiek tzv. pogov. Nemenej zaujímavá je aj sekcia vinylových platní, kde je možné nájsť rôzne skvosty z rôznych hudobných žánrov a období. Tento rok v novembri sa síce uskutoční najväčší veľtrh vinylových platní v holandskom Hertogenboschi, avšak nie je pohodlnejšie si nájsť a vydražiť obľúbenú muziku cez aukčný portál?Informačný servis