 Meniny má Július
 24hod.sk    Z domova

11. apríla 2026

Živé námestie sa mení krok za krokom, práce prebiehajú na viacerých miestach naraz – VIDEO


Tagy: Živé námestie

Bratislava pokračuje s rekonštrukciou centrálneho verejného priestoru s názvom Živé námestie. Ako uvádza mesto na sociálnej sieti, na Námestí SNP a Námestí Nežnej revolúcie ...



11.4.2026 (SITA.sk) - Bratislava pokračuje s rekonštrukciou centrálneho verejného priestoru s názvom Živé námestie. Ako uvádza mesto na sociálnej sieti, na Námestí SNP a Námestí Nežnej revolúcie postupne pribúda kamenná dlažba, obrubníky, zeleň, verejné osvetlenie a mobiliár. „Zmeny však nerobíme len na povrchu, ale aj do hĺbky – meníme podložie, budujeme vodozádržné opatrenia či ťaháme nové inžinierske siete,“ vymenovala samospráva.

Poštová ulica sa blíži k dokončeniu


Práce podľa magistrátu realizujú súbežne na viacerých miestach a v rámci prvej etapy celkovo revitalizujú verejný priestor s rozlohou viac ako 16-tisíc štvorcových metrov. „Aj preto v súčasnosti vidíte oplotenie takmer všade, kam sa pozriete. Poštovú ulicu, Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie však postupne meníme na naozaj kvalitný priestor, ktoré si centrum Bratislavy zaslúži,“ vysvetľuje hlavné mesto.

Do finálnej fázy smerujú práce na juhu Poštovej ulice, kde dokončujú pokládku dlažby, vysadili tu novú zeleň a pribudlo aj verejné osvetlenie. Práce pokračujú tiež na viacerých častiach Námestia SNP. „V hornej časti námestia pokračujú zemné práce, príprava podložia a po Veľkej noci sme postupne odštartovali odstraňovanie spevnených plôch na pôvodných parkovacích miestach a pri budove Nám. SNP 1,“ konštatuje mesto.

​V centrálnej časti okolo Pamätníka SNP a rozšírených zelených plôch realizujú osádzanie obrubníkov, dokončujú podložie a pokládku dlažby. „Dokončujeme tiež opravu a dláždenie chodníka pred ministerstvom kultúry po Poľský inštitút vrátane vysunutých nároží,“ dodala samospráva. Zrealizovali tu aj výsadbu nových stromov a osadili mobiliár. Pred Veľkou nocou vyfrézovali vozovku v jazdnom pruhu smerom na Námestie Nežnej revolúcie a položili asfalt do ložnej vrstvy.

Pokračujú práce v spodnej časti námestia


Práce pokračujú aj v spodnej časti námestia, v úseku medzi Treskoňovou a Špitálskou ulicou. V rámci nich zatiaľ vytýčili, zamerali a položili inžinierske siete a aktuálne pripravujú podložie, ako aj stromové jamy pre výsadbu. Na Námestí Nežnej revolúcie zatiaľ realizujú najvýraznejšie zmeny pod povrchom. „Ako prvá bola nevyhnutná asanácia podzemného objektu, ktorý bol v havarijnom stave,“ vysvetlilo mesto.

Následne začali s budovaním vodozádržných opatrení vrátane umiestnenia vsakovacích boxov a retenčnej nádrže. „Realizujeme tu tiež ďalšiu podzemnú infraštruktúru – kabeláž pre verejné osvetlenie a prípravu pre optické rozvody,“ dodala samospráva. V rámci revitalizácie územia pristúpili k dočasnej demontáži a prevezeniu historickej časti Fontány s levom a v súčasnosti realizujú vodomernú šachtu a armatúrnu šachtu pre fontánu a závlahu.


Zdroj: SITA.sk - Živé námestie sa mení krok za krokom, práce prebiehajú na viacerých miestach naraz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

