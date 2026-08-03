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03. augusta 2026

Vzájomné útoky Ruska a Ukrajiny si vyžiadali najmenej 14 obetí


Tagy: Civilné obete detské obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Ukrajinské útoky zabili v Rusku najmenej deväť ľudí, ruské údery si na Ukrajine vyžiadali najmenej päť obetí. Najmenej deväť ľudí zahynulo v nedeľu pri ukrajinských útokoch na území



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aptopix_russia_ukraine_war_982_7 676x450 3.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajinské útoky zabili v Rusku najmenej deväť ľudí, ruské údery si na Ukrajine vyžiadali najmenej päť obetí.


Najmenej deväť ľudí zahynulo v nedeľu pri ukrajinských útokoch na území Ruska a ďalších najmenej päť pri ruských útokoch na Ukrajinu. Obe strany pritom v poslednom období zvyšujú rozsah a intenzitu vzájomných úderov.

Smrť pri detskom ihrisku


V ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou zahynuli štyria ľudia vrátane 13-ročného dievčaťa, ktoré útok zasiahol neďaleko detského ihriska.

„Zdravotníci, ktorí prišli na miesto, urobili všetko pre jej záchranu, ale jej zranenia boli nezlučiteľné so životom,“ uviedol úradujúci gubernátor oblasti Alexander Šuvajev.

Ďalší dronový útok v Saratovskej oblasti si vyžiadal dve obete. Traja ľudia zahynuli po zásahu automobilu ukrajinským dronom v Udmurtsku, viac ako tisíc kilometrov od frontovej línie.

„Tento čin je vo svojej nezmyselnosti obludný. Títo ľudia rozhodne neboli vojenským cieľom,“ vyhlásila úradujúca šéfka regiónu Oľga Abramovová.

Ukrajina opäť trpela


Na Ukrajine zabili ruské útoky dvoch ľudí v Dnepropetrovskej oblasti a najmenej po jednom človeku v Záporožskej a Chersonskej oblasti.

Ďalší ruský úder zničil poštový terminál v Charkovskej oblasti a zabil zamestnanca spoločnosti Nova Pošta.

Americké diplomatické úsilie o ukončenie vojny je prakticky zmrazené od februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán. Moskva aj Kyjev popierajú, že by úmyselne útočili na civilistov.

Dlhá vojna


Vojna trvá už takmer štyri a pol roka. Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) počet civilných obetí na Ukrajine v tomto roku výrazne vzrástol, keďže Rusko zintenzívnilo používanie ťažko zachytiteľných rakiet dlhého doletu.

Kyjev zároveň stupňuje odvetné útoky na území Ruska vrátane energetických zariadení a skladov v snahe zvýšiť tlak na Moskvu, aby pristúpila na rokovania o ukončení vojny.


Zdroj: SITA.sk - Vzájomné útoky Ruska a Ukrajiny si vyžiadali najmenej 14 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete detské obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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