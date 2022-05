Hľadáte kvalitné diamantové šperky? Nákup na Ardiama.sk vás nesklame

Sortiment diamantových šperkov na Ardiama.sk je naozaj široký

16.5.2022 (Webnoviny.sk) -Ardiama.sk je online zlatníctvo, ktoré sa špecializuje na kvalitné diamantové šperky. Na trhu je uža za ten čas urobilo radosť množstvu ľudí. Medzi nimi nechýbajú muži, ktorí sa rozhodli požiadať svoje polovičky o ruku. Keď hľadali dokonalé zásnubné prstene , obrátili sa práve na e-shop Ardiama. Tam sa im. A takému by máloktorá žena dokázala odolať."S prsteňom a vyhotovením som nadmieru spokojný. Priateľka je z neho uchvátená. Podľa mňa je ešte krajší ako na fotke. Na zásnubné prstene, ktoré p. Baumann vyrába, vám vaša láska nepovie nie! Je vidieť, že je robený so zanietením, precíznosťou a láskou k práci. Celkovo sme veľmi spokojní,” vyjadril sa k nákupu spokojný zákazník Pavol.Zlatníctvo Ardiama sa špecializuje predovšetkým na diamantové prstene. K dispozícii sú zásnubné prstene z bieleho zlata , zásnubné prstene zo žltého zlata a zásnubné prstene z ružového zlata . Na výber máteod jednoduchej klasiky až po zložitejšie a výraznejšie kúsky. Je len na vás, či uprednostníte zásnubný prsteň s jedným alebo tromi, prípadne s postrannými diamantmi. Veľmi obľúbené sú aj štýly zásnubných prsteňov Halo a Pavé, ktoré okrem hlavného diamantu majú aj niekoľko menších. Prsteň vďaka tomu vyzerá luxusnejšie.Výber druhu zlata závisí od rôznych faktorov. Predovšetkým by ste sa mali pozerať na odtieň svojej pokožky, prípadne pokožky svojej partnerky. Tmavším typom viac pristane žlté zlato. Ľudia s bledou pokožkou uprednostňujú zase biele zlato. Univerzálnou voľbou je ružové zlato, ktoré pristane všetkým rovnako.Už dávno. Vaša šperkovnica preto nemusí obsahovať šperky len jednej farby, nebojte sa experimentovať. Každopádne by ste si mali vyberať predovšetkým tú farbu zlata, ktorá sa vám páči najviac.Na e-shope Ardiama.sk ale nenájdete iba zásnubné prstene. Na svoje si prídu aj dámy, ktoré hľadajú dokonalé diamantové náušnice . Na výber sú rôzne druhy náušníc, napríklad kôstkové, kruhové alebo visiace náušnice. Všetky typy nájdete v prevedeniach z bieleho, žltého a ružového zlata. Taktiež si môžete objednať. Dostupné sú aj v cenovo výhodných setoch, ktoré spolu ladia. Ide o ideálny darček v prípade, že neviete, čo presne vybrať.Pri výbere zlatých šperkov z e-shopu Ardiama.sk sa nemusíte báť toho, že by ste si kupovali mačku vo vreci. Všetky šperky sú vyrobené zo 14-karátového zlata. Jeho rýdzosť je potvrdená, ktorú nájdete vyrazenú na šperku.Nemusíte sa obávať ani kvality alebo pravosti diamantov. Ku každému šperku s váhou diamantu 0,2 karátu a vyššie automaticky získate ajpotvrdzujúci jeho pravosť. Diamanty sú dodávané vo farbe G – H, čistote SI1 - SI2 s výbrusom veľmi dobrý až excelentný. V prípade záujmu si môžete vybrať aj diamant vyššej kvality.Certifikátmi o kvalite zlata a diamantov to ani zďaleka nekončí. K nákupu zlatých šperkov z e-shopu Ardiama.sk získate aj. V prípade, že by sa na šperku objavila nejaká chyba, bez problémov ju odstránia. Zároveň sa postarajú o pravidelnú kontrolu osadenia diamantov, pravidelné čistenie a ródiovanie.Všetky šperky sú pekne zabalené a. Na ich výrobu sú použité tie najkvalitnejšie materiály, ktoré umocňujú luxusný dojem zo šperkov. Na území celého Slovenska je samozrejmá aj. Všetky zakúpené šperky je navyše možné vrátiť do 60 dní od nákupu aj bez udania dôvodu.V rámci Bratislavy a Banskej Bystrice je možné aj osobné doručenie objednaného šperku. Ak si chcete naživo pozrieť to, čo ste objednali, určite navštívte. Ak kupujete zásnubný prsteň pre partnerku, predídete tak trápnej situácii, že by sa pri príchode kuriéra nachádzala doma aj ona. Budete mať tiež istotu, že sa prevozom nič nepoškodilo a všetko si budete môcť najskôr skontrolovať.Ak premýšľate nad kúpou diamantového prsteňa alebo iného diamantového šperku, neváhajte sa obrátiť na odborníkov z Ardiamy. Pomôžu vám vybrať šperk presne podľa vašich predstáv, prípadne vám ho vyrobia na mieru. Takýto nákup rozhodne nebudete ľutovať.Informačný servis