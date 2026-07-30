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30. júla 2026
Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla historické minimum. Odborníci varujú, že situácia sa tak skoro nezlepší – FOTO
Tagy: Hladina Dunaja Podzemné vody Sucho
Dunaj aj ďalšie slovenské rieky sú na kriticky nízkych úrovniach. Hladina Dunaja v Bratislave je na absolútnom minime, lepšie na tom nie ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Dunaj aj ďalšie slovenské rieky sú na kriticky nízkych úrovniach.
Hladina Dunaja v Bratislave je na absolútnom minime, lepšie na tom nie sú ani ďalšie slovenské toky. Môže za to extrémne suché a horúce počasie bez zrážok. Dobrá situácia nie je ani pri podzemných vodách, hladiny mnohých sú pod dlhodobým priemerom. Upozornili na to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), podľa ktorých vyhliadky počasia na najbližšie dni zlepšenie neprinesú.
Ako uviedla hydrologička SHMÚ Zuzana Danáčová, v porovnaní s vlaňajškom je situácia podobná, rozdiel je v tom, že tento rok sucho zasiahlo aj Dunaj. Podľa odborníkov hydrologické sucho v júli v porovnaní s dlhodobým normálom najviac zasiahlo povodia Moravy, Dunaja, dolného Hrona, Ipľa, Bodrogu a prietoky Váhu.
Vo vodomerných staniciach v týchto povodiach nedosahujú priemerné mesačné prietoky ani 40 % dlhodobej mesačnej hodnoty. V niektorých staniciach tieto hodnoty klesli pod 10 %, čo už podľa odborníkov predstavuje extrémne hydrologické sucho.
Dunaj v Bratislave sa v júli dostal na svoje absolútne minimum. Podľa hydrológov Dunaj aktuálne dosiahol najnižšiu hodnotu od začiatku meraní. Odborníci dodali, že podobná situácia je na celom slovenskom toku Dunaja.
Nedobrá situácia je aj pri podzemných vodách. Nízke úrovne hladiny podzemnej vody hydrológovia aktuálne zaznamenali v povodí Bodrogu i na Žitnom ostrove. Pod dlhodobým priemerom je 18 % z celkového počtu hodnotených objektov podzemnej vody.
Zlepšenie podmienok odborníci neočakávajú ani v najbližších dňoch. „Podľa hydroprognostika Petra Smrtníka zrážky sa neočakávajú ani v najbližších dňoch, pokračovať však bude vlna horúčav. Podľa Smrtníka sa na Dunaji naďalej očakáva ustálenosť pri nízkej vodnatosti. Výraznejšiu zmenu s výdatnejšími zrážkami podľa neho možno očakávať až v polovici augusta. O niečo lepšia situácia je podľa neho na rieke Morava, avšak ani tu sa neočakávajú výraznejšie zrážky a Morava tiež ostane ustálená pri nízkom vodnom stave.“
Zdroj: SITA.sk - Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla historické minimum. Odborníci varujú, že situácia sa tak skoro nezlepší – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hladina Dunaja v Bratislave je na absolútnom minime, lepšie na tom nie sú ani ďalšie slovenské toky. Môže za to extrémne suché a horúce počasie bez zrážok. Dobrá situácia nie je ani pri podzemných vodách, hladiny mnohých sú pod dlhodobým priemerom. Upozornili na to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), podľa ktorých vyhliadky počasia na najbližšie dni zlepšenie neprinesú.
Najnižšia hodnota od začiatku meraní
Ako uviedla hydrologička SHMÚ Zuzana Danáčová, v porovnaní s vlaňajškom je situácia podobná, rozdiel je v tom, že tento rok sucho zasiahlo aj Dunaj. Podľa odborníkov hydrologické sucho v júli v porovnaní s dlhodobým normálom najviac zasiahlo povodia Moravy, Dunaja, dolného Hrona, Ipľa, Bodrogu a prietoky Váhu.
Vo vodomerných staniciach v týchto povodiach nedosahujú priemerné mesačné prietoky ani 40 % dlhodobej mesačnej hodnoty. V niektorých staniciach tieto hodnoty klesli pod 10 %, čo už podľa odborníkov predstavuje extrémne hydrologické sucho.
Dunaj v Bratislave sa v júli dostal na svoje absolútne minimum. Podľa hydrológov Dunaj aktuálne dosiahol najnižšiu hodnotu od začiatku meraní. Odborníci dodali, že podobná situácia je na celom slovenskom toku Dunaja.
Odborníci zatiaľ zlepšenie neočakávajú
Nedobrá situácia je aj pri podzemných vodách. Nízke úrovne hladiny podzemnej vody hydrológovia aktuálne zaznamenali v povodí Bodrogu i na Žitnom ostrove. Pod dlhodobým priemerom je 18 % z celkového počtu hodnotených objektov podzemnej vody.
Zlepšenie podmienok odborníci neočakávajú ani v najbližších dňoch. „Podľa hydroprognostika Petra Smrtníka zrážky sa neočakávajú ani v najbližších dňoch, pokračovať však bude vlna horúčav. Podľa Smrtníka sa na Dunaji naďalej očakáva ustálenosť pri nízkej vodnatosti. Výraznejšiu zmenu s výdatnejšími zrážkami podľa neho možno očakávať až v polovici augusta. O niečo lepšia situácia je podľa neho na rieke Morava, avšak ani tu sa neočakávajú výraznejšie zrážky a Morava tiež ostane ustálená pri nízkom vodnom stave.“
Zdroj: SITA.sk - Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla historické minimum. Odborníci varujú, že situácia sa tak skoro nezlepší – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hladina Dunaja Podzemné vody Sucho
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