Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Libuša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. júla 2026

Liberáli kritizujú mlčanie vlády po dopade rakety v Poľsku, podľa nich proruská orientácia oslabuje bezpečnosť Slovenska


Tagy: poľský premiér ruská raketa Slovenská vláda slovenský premiér

Predseda strany Branislav Gröhling zdôraznil, že slovenská vláda svojím mlčaním vysiela nebezpečný signál. Ruská raketa dopadla na ...



Zdieľať
674998738af5d086103522 scaled 1 30.7.2026 (SITA.sk) - Predseda strany Branislav Gröhling zdôraznil, že slovenská vláda svojím mlčaním vysiela nebezpečný signál.


Ruská raketa dopadla na územie Poľska a slovenská vláda opäť mlčí. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že ide len o ďalší dôkaz, že proruská orientácia Ficovej vlády priamo oslabuje bezpečnosť Slovenska. SaS pripomenula, že v noci zo stredy na štvrtok dopadla na územie Poľska ruská raketa a podľa slov poľských predstaviteľov zostal pri meste Lublin kráter s priemerom približne desať metrov. Poľský premiér Donald Tusk informoval, že zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to bola ruská strela Ch-101.

Nebezpečný signál


Predseda strany Branislav Gröhling zdôraznil, že slovenská vláda svojím mlčaním vysiela nebezpečný signál. Ruská raketa totiž dopadla na územie susedného štátu, kým predseda vlády Robert Fico už roky opakuje, že Rusko nepredstavuje žiadnu hrozbu a že vojna sa netýka SR. "Kráter v poľskom poli hovorí niečo iné. Slovensko potrebuje vládu, ktorá vie pomenovať, kto je agresor, a ktorá berie bezpečnosť nášho štátu vážne," dodal Gröhling.

Poslanec za SaS Juraj Krúpa položil otázku, kde sú v tejto chvíli ministri obrany, vnútra a zahraničných vecí. "Očakávam ich vyjadrenie, ako je zaručená bezpečnosť SR a jej občanov a či Rusko podľa nich naďalej nepredstavuje hrozbu pre našu bezpečnosť. Zjavne je pre nich dôležitejšia luxusná výbava, rekonštrukcia Kukurice či biznis jety ako posilňovanie našej obranyschopnosti a jasné vyjadrenie podpory našim spojencom a partnerom, ako by to malo byť v tomto prípade voči Poľsku," vyhlásil poslanec.

Chýbajúce reakcia


Ivan Novotný (SaS) kritizuje najmä chýbajúcu reakciu zo strany slovenského ministerstva zahraničných vecí. Dovolenková sezóna podľa neho nie je ospravedlnením.

"Niekoľko hodín po dopade ruskej rakety na územie susedného členského štátu NATO a EÚ nemôže naše ministerstvo zahraničných vecí zverejňovať fotku slovenského pasu v ľade s citrónmi. Toto nie je detail, ale presný obraz slovenskej diplomacie za Juraja Blanára," uviedol Novotný, podľa ktorého Blanár nemá čo povedať, pretože nemôže odsúdiť Rusko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Liberáli súčasne upozornili, že ak príde oneskorené odsúdenie incidentu v Poľsku zo strany slovenskej vlády, na podstate veci to už nič nezmení. "Ak reakcia príde až po hodinách mlčania a pod verejným tlakom, nejde o zodpovednú zahraničnú politiku. Vláda, ktorá potrebuje celý deň na to, aby pomenovala ruskú raketu na území spojenca, rezignovala na svoju základnú úlohu – chrániť bezpečnosť vlastných občanov," uzavrela SaS.


Poľské úrady vo štvrtok oznámili, že pri poľskom meste Lublin neďaleko hraníc s Ukrajinou dopadla a vybuchla pravdepodobne ruská raketa, ktorá zanechala v zemi kráter široký približne desať metrov. Na tlačovej konferencii priamo na mieste dopadu, asi 80 kilometrov od ukrajinskej hranice, premiér Donald Tusk uviedol, že výbuch podľa všetkého spôsobila ruská strela typu Ch-101. "Z analýzy väčšiny stôp a nájdených fragmentov vyplýva, že išlo o ruskú raketu Ch-101," povedal.

Prípadom sa zaoberá vojenská prokuratúra. Obyvatelia obce Tarnawa-Kolonia pri Lubline hlásili okolo štvrtej ráno výbuch, ktorý im zatriasol oknami, uviedla polícia. Incident sa odohral v čase, keď Rusko spustilo raketové útoky na susednú Ukrajinu. V samotnom Lubline a vo väčšine Lubelského vojvodstva zároveň na niekoľko minút zazneli sirény leteckého poplachu. Poľská armáda zároveň vyslala do vzduchu bojové lietadlá a uviedla do pohotovosti systémy protivzdušnej obrany.




Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú mlčanie vlády po dopade rakety v Poľsku, podľa nich proruská orientácia oslabuje bezpečnosť Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľský premiér ruská raketa Slovenská vláda slovenský premiér
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla historické minimum. Odborníci varujú, že situácia sa tak skoro nezlepší – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 