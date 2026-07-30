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30. júla 2026

Moskva zaradila zakladateľa Telegramu Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov


Tagy: Ruská spravodajská služba FSB Ruská vláda Telegram Teroristický zoznam

Bezpečnostná služba FSB žiada jeho zadržanie. Tvrdí, že platforma neodstránila nástroj údajne využívaný ukrajinskými tajnými službami. Ruské úrady vo štvrtok zaradili zakladateľa komunikačnej ...



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france_telegram_ceo_24692 676x451 30.7.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostná služba FSB žiada jeho zadržanie. Tvrdí, že platforma neodstránila nástroj údajne využívaný ukrajinskými tajnými službami.


Ruské úrady vo štvrtok zaradili zakladateľa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova na zoznam „teroristov a extrémistov“.

Stalo sa tak deň po tom, ako Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že iniciovala medzinárodné pátranie po 41-ročnom podnikateľovi pre obvinenia, že umožnil využívanie svojej platformy ukrajinskými spravodajskými službami.

V Rusku ani nezaplatí


Durovovo meno sa objavilo v registri, ktorý vedie ruský finančný monitorovací úrad Rosfinmonitoring. Osobám zaradeným na tento zoznam sú v Rusku prakticky znemožnené finančné transakcie.

FSB tvrdí, že Telegram neodstránil populárneho zoznamovacieho bota, ktorého podľa Moskvy využívajú ukrajinské tajné služby na verbovanie mladých Rusov „na teroristické a sabotážne aktivity“.

„Pavel Durov si v tejto fáze neželá situáciu komentovať,“ uviedla spoločnosť Telegram.

Sporí sa už roky


Durov, ktorý má francúzske a emirátske občianstvo a dlhodobo žije mimo Ruska, je s ruskými úradmi v spore už roky.

Moskva sa opakovane pokúšala obmedziť fungovanie Telegramu a prinútiť spoločnosť odovzdávať údaje o používateľoch alebo ich presmerovať na štátom podporovanú komunikačnú platformu Max.

Sledovanie a cenzúra


„Max je vytvorený pre sledovanie a politickú cenzúru,“ vyhlásil Durov v minulosti na adresu štátnej aplikácie.

Durov čelil vlani vyšetrovaniu aj vo Francúzsku pre obvinenia súvisiace so šírením nelegálneho obsahu. Po prepustení na kauciu a zrušení zákazu vycestovania krajinu opustil.


Zdroj: SITA.sk - Moskva zaradila zakladateľa Telegramu Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská spravodajská služba FSB Ruská vláda Telegram Teroristický zoznam
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