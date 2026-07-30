|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Libuša
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júla 2026
Moskva zaradila zakladateľa Telegramu Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov
Bezpečnostná služba FSB žiada jeho zadržanie. Tvrdí, že platforma neodstránila nástroj údajne využívaný ukrajinskými tajnými službami. Ruské úrady vo štvrtok zaradili zakladateľa komunikačnej ...
Zdieľať
30.7.2026 (SITA.sk) - Bezpečnostná služba FSB žiada jeho zadržanie. Tvrdí, že platforma neodstránila nástroj údajne využívaný ukrajinskými tajnými službami.
Ruské úrady vo štvrtok zaradili zakladateľa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova na zoznam „teroristov a extrémistov“.
Stalo sa tak deň po tom, ako Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že iniciovala medzinárodné pátranie po 41-ročnom podnikateľovi pre obvinenia, že umožnil využívanie svojej platformy ukrajinskými spravodajskými službami.
Durovovo meno sa objavilo v registri, ktorý vedie ruský finančný monitorovací úrad Rosfinmonitoring. Osobám zaradeným na tento zoznam sú v Rusku prakticky znemožnené finančné transakcie.
FSB tvrdí, že Telegram neodstránil populárneho zoznamovacieho bota, ktorého podľa Moskvy využívajú ukrajinské tajné služby na verbovanie mladých Rusov „na teroristické a sabotážne aktivity“.
„Pavel Durov si v tejto fáze neželá situáciu komentovať,“ uviedla spoločnosť Telegram.
Durov, ktorý má francúzske a emirátske občianstvo a dlhodobo žije mimo Ruska, je s ruskými úradmi v spore už roky.
Moskva sa opakovane pokúšala obmedziť fungovanie Telegramu a prinútiť spoločnosť odovzdávať údaje o používateľoch alebo ich presmerovať na štátom podporovanú komunikačnú platformu Max.
„Max je vytvorený pre sledovanie a politickú cenzúru,“ vyhlásil Durov v minulosti na adresu štátnej aplikácie.
Durov čelil vlani vyšetrovaniu aj vo Francúzsku pre obvinenia súvisiace so šírením nelegálneho obsahu. Po prepustení na kauciu a zrušení zákazu vycestovania krajinu opustil.
Zdroj: SITA.sk - Moskva zaradila zakladateľa Telegramu Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady vo štvrtok zaradili zakladateľa komunikačnej platformy Telegram Pavla Durova na zoznam „teroristov a extrémistov“.
Stalo sa tak deň po tom, ako Federálna bezpečnostná služba (FSB) oznámila, že iniciovala medzinárodné pátranie po 41-ročnom podnikateľovi pre obvinenia, že umožnil využívanie svojej platformy ukrajinskými spravodajskými službami.
V Rusku ani nezaplatí
Durovovo meno sa objavilo v registri, ktorý vedie ruský finančný monitorovací úrad Rosfinmonitoring. Osobám zaradeným na tento zoznam sú v Rusku prakticky znemožnené finančné transakcie.
FSB tvrdí, že Telegram neodstránil populárneho zoznamovacieho bota, ktorého podľa Moskvy využívajú ukrajinské tajné služby na verbovanie mladých Rusov „na teroristické a sabotážne aktivity“.
„Pavel Durov si v tejto fáze neželá situáciu komentovať,“ uviedla spoločnosť Telegram.
Sporí sa už roky
Durov, ktorý má francúzske a emirátske občianstvo a dlhodobo žije mimo Ruska, je s ruskými úradmi v spore už roky.
Moskva sa opakovane pokúšala obmedziť fungovanie Telegramu a prinútiť spoločnosť odovzdávať údaje o používateľoch alebo ich presmerovať na štátom podporovanú komunikačnú platformu Max.
Sledovanie a cenzúra
„Max je vytvorený pre sledovanie a politickú cenzúru,“ vyhlásil Durov v minulosti na adresu štátnej aplikácie.
Durov čelil vlani vyšetrovaniu aj vo Francúzsku pre obvinenia súvisiace so šírením nelegálneho obsahu. Po prepustení na kauciu a zrušení zákazu vycestovania krajinu opustil.
Zdroj: SITA.sk - Moskva zaradila zakladateľa Telegramu Pavla Durova na zoznam teroristov a extrémistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla historické minimum. Odborníci varujú, že situácia sa tak skoro nezlepší – FOTO
Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla historické minimum. Odborníci varujú, že situácia sa tak skoro nezlepší – FOTO
<< predchádzajúci článok
Súd dal za pravdu Petržalke pri spore o športovú halu na Wolkrovej, objekt bude verejnosti opäť k dispozícii – VIDEO
Súd dal za pravdu Petržalke pri spore o športovú halu na Wolkrovej, objekt bude verejnosti opäť k dispozícii – VIDEO