 Z domova

25. septembra 2025

Hlas aj Smer strácajú voličské jadro, koaličnú väčšinu by nevytvorili ani s Republikou


Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 ...




653fc8225f992243494082 1 676x451 25.9.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,8 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD, ktorý by volilo 18,4 percenta voličov. Vyplýva to z aktuálneho volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.


V auguste bol rozdiel medzi PS a Smerom na úrovni dvoch percentuálnych bodov, teraz sú to už štyri v prospech progresívcov. Pre stranu premiéra Roberta Fica ide o medziročný pokles o sedem percentuálnych bodov.

Republika ako tretia najsilnejšia strana


Treťou najsilnejšou stranou v parlamente by podľa tohto volebného modelu bolo mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré narástlo na 10,9 percenta. Koaličný Hlas-SD pod vedením Matúša Šutaja Eštoka naďalej klesá, aktuálne by stranu volilo 8,3 percenta voličov.

Do parlamentu by sa ešte dostali strana Sloboda a Solidarita (7,7 percenta), Hnutie Slovensko (7,3 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,8 percenta). Pred bránami Národnej rady SR by zostali Demokrati (4,4 percenta), hnutie Sme rodina (3,6 percenta), Maďarská aliancia (3,5 percenta) a dnes koaličná Slovenská národná strana (3,5 percenta).

Hlas stráca percentá aj voličské jadro


Ako konštatoval Denník N, Hlas-SD nestráca len percentá, ale aj voličské jadro, teda ľudí, ktorí sú odhodlaní ísť voliť a v prieskume neudávajú, že by prípadne zvažovali aj inú stranu. V prvej polovici roka sa voličské jadro Hlasu pohybovalo okolo piatich percent, v aktuálnom modeli Ipsosu však kleslo k dvom percentám, čo je menej, ako majú preferenčne slabšie strany KDH či Hnutie Slovensko.

Od marca navyše Hlasu prudko padol aj volebný potenciál, z 30 percent v septembri padol na 20 percent. Podľa Pauly Ivankovej z Ipsosu aj strane Roberta Fica kontinuálne klesá jadro voličov. "Dáta naďalej potvrdzujú, že za poklesom preferencií Smeru stojí najmä prechod časti voličstva k Republike," uviedla pre denník. Spomedzi všetkých politických strán má Republika najlojálnejšie voličstvo.

Obsadenie v parlamente


Ak by voľby dopadli podľa modelu Ipsosu, hnutie Progresívne Slovensko by v parlamente obsadilo 42 poslaneckých kresiel. Smer by mal 34 mandátov, Republika 20, Hlas 15, SaS 14, Hnutie Slovensko 13 a KDH by v pléne zastupovalo 12 poslancov.

Smeru s Hlasom by sa nepodarilo vytvoriť koaličnú väčšinu ani s Republikou, pretože spolu by mali 69 poslancov. Progresívne Slovensko by vedelo zostaviť vládu s opozičnými stranami a s väčšinou 81 poslancov len v prípade, ak by súčasťou koalície bolo aj Hnutie Slovensko Igora Matoviča.


Zdroj: SITA.sk - Hlas aj Smer strácajú voličské jadro, koaličnú väčšinu by nevytvorili ani s Republikou © SITA Všetky práva vyhradené.


