25. septembra 2025

Podvodným telefonátom ešte neodzvonilo, legendy páchateľov sa však neustále opakujú


Tagy: bratislavská polícia podvodné telefonáty Podvodníci

Bratislavskí policajti evidujú v posledných dňoch zvýšený počet volaní od podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze. ...



25.9.2025 (SITA.sk) - Bratislavskí policajti evidujú v posledných dňoch zvýšený počet volaní od podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať od ľudí peniaze. Ako informuje policajná hovorkyňa Silvia Šimková, podvodníci komunikujú prostredníctvom telefonátov alebo aplikácie WhatsApp.


"Legenda, ktorú podvodníci neustále používajú o zneužití vašich údajov a údajnom vybavení pôžičky na vaše meno, je stále aktuálna," upozorňuje polícia.

Nové mená


Jedinou zmenou je, že si vymysleli nové meno - Tibor Nový, ktorý má byť policajtom v Poprade. Miesto pre výber hotovosti vo výške 10-tisíc eur, ktoré si z cudzieho účtu majú podvodníci zaobstarať, má byť rovnako v banke v Poprade pod vymysleným menom - Stanislav Jankech. Aby boli podvodníci presvedčivejší a vzbudili dôveru, zasielajú kópiu svojho falošného preukazu na e-mail, ktorý im poškodený poskytne.

Staronová legenda s bitcoinami sa vyskytla v rámci podvodov v týchto dňoch iba párkrát, rovnako ako podvodná sms cez aplikáciu WhatsApp, v ktorej sa vydávajú za syna, ktorý má pokazený mobil a žiada peniaze na zrealizovanie platieb. "V týchto prípadoch si vždy u svojho dieťaťa alebo príbuzného predtým než zašlete peniaze prezistite, či sa naozaj v takej vážnej situácii nachádza," upozorňuje polícia.

Opakujúce sa legendy


Zároveň zdôrazňuje, že legendy podvodníkov sa neustále opakujú, striedajú len mená, miesta a pridávajú zasielanie rôznych falošných preukazov pracovníkov NBS, prípadne pracovníkov polície.

Policajti opäť pripomínajú, že svoj služobný preukaz nikdy nikomu neposielajú, nikdy nepýtajú cennosti či hotovosť, nenútia ľudí nainštalovať si do mobilu aplikáciu, ani neprepájajú na pracovníka Národnej banky Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - Podvodným telefonátom ešte neodzvonilo, legendy páchateľov sa však neustále opakujú © SITA Všetky práva vyhradené.

