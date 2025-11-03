Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 3.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hubert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

03. novembra 2025

Slovensko podľa Klubu 500 vychováva nesprávnych odborníkov, polovica absolventov končí mimo svoj odbor


Tagy: Absolventi Trh práce Vysoké školy

Slovenské vysoké školstvo sa už dlhodobo zmieta v začarovanom kruhu nesúladu medzi tým, čo ponúka, a tým, čo trh práce reálne potrebuje. Podľa ...



Zdieľať
gettyimages 1265917249 676x451 3.11.2025 (SITA.sk) - Slovenské vysoké školstvo sa už dlhodobo zmieta v začarovanom kruhu nesúladu medzi tým, čo ponúka, a tým, čo trh práce reálne potrebuje. Podľa najnovších údajov Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) za rok 2024 až 55,6 % absolventov vysokých škôl pochádza zo spoločenskovedných odborov, zatiaľ čo technické vedy tvoria len 18,6 % a prírodné vedy necelé 4 %.


Tento nepomer je ešte markantnejší na súkromných vysokých školách, kde takmer 70 % absolventov študovalo spoločenskovedné smery. "Slovensko je priemyselne orientovaná krajina, ktorá by svoj základ do budúcnosti mala stavať na inováciách, IT a inžinierskych profesiách, no školy produkujú minimum technicky vzdelaných odborníkov," upozorňuje analytička Klubu 500 Diana Motúzová.

Ešte horšia situácia je medzi stredoškolákmi


Problém však nespočíva len v štruktúre študijných odborov. Podľa národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR sa až 42 % vysokoškolákov do piatich rokov po skončení štúdia neuplatní v odbore, ktorý vyštudovali.

Len 53 % absolventov pracuje na pozíciách zodpovedajúcich ich vzdelaniu a ďalších 5 % len čiastočne. Ešte horšia situácia je medzi stredoškolákmi, z ktorých viac ako polovica pracuje v úplne inej oblasti, než na akú sa pripravovali.

Takmer každý druhý absolvent teda končí mimo svojho odboru. Tento nesúlad má podľa Motúzovej jasné ekonomické dôsledky. Znižuje produktivitu práce, brzdí inovácie, podporuje odlev talentov do zahraničia a znamená aj plytvanie verejnými prostriedkami, ktoré neprinášajú návratnosť.

Prebudovanie vysokoškolského systému


Ak má Slovensko zvládnuť prechod na modernú a inovatívnu ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou, bude musieť zásadne prebudovať svoj vysokoškolský systém. "Potrebujeme podporiť technické, IT a prírodovedné smery, a to nielen cez štipendiá, ale aj cez vyššiu spoločenskú prestíž a prepojenie s praxou," hovorí Motúzová.

Zároveň upozorňuje, že reforma sa nemá vyhnúť ani spoločenským vedám, ktoré by mali posilniť praktické zručnosti ako dátová analytika, ekonometriu či manažment verejných politík založený na dátach. Vzdelávací systém by podľa nej mal byť oveľa užšie prepojený so zamestnávateľmi, aby reflektoval reálne potreby trhu, a nie predstavy spred dvoch dekád.

"Slovensko si už nemôže dovoliť vychovávať absolventov pre odbory, v ktorých sa ich potenciál naplno nevyužije. Naša krajina potrebuje menej diplomov do šuplíka a viac vzdelania, ktoré otvára dvere k reálnemu uplatneniu," uzatvára Motúzová.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko podľa Klubu 500 vychováva nesprávnych odborníkov, polovica absolventov končí mimo svoj odbor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Absolventi Trh práce Vysoké školy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlas chce prísnejšiu reguláciu na jednorazové e-cigarety, ochrana detí je podľa Šutaja Eštoka viac ako zisk – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Policajný pes Max pomohol so zadržaním trojice zlodejov, a to iba párkrát zaštekal – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 