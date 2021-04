Hlas má obavy o príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu, chce ich naviazať na minimálnu mzdu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas-SD navrhuje, aby sa príspevok na osobnú asistenciu a príspevok na opatrovanie zvyšovali podľa rastu minimálnej mzdy. Na tlačovej besede to povedal líder strany Peter Pellegrini . Podľa neho by výška týchto dvoch príspevkov nemala byť v rukách vlády, ale mal by sa zaviesť automatický mechanizmus ich zvyšovania. Líder opozičnej strany zdôraznil, že je dôležité, aby sa životná úroveň ľudí neznižovala.Expremiér má obavy, že tieto dva príspevky, ktoré štát vypláca pri starostlivosti o ťažko zdravotne postihnuté osoby, vláda v tomto roku nezvýši. Výška príspevku na opatrovanie by podľa návrhu strany Hlas-SD dosahovala sumu čistej minimálnej mzdy a suma príspevku na osobnú asistenciu by tvorila 1,4 násobku hrubého hodinového minimálneho zárobku.Takéto sumy dávok by mal zaviesť návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý poslanci okolo Petra Pellegriniho predložia do parlamentu.