Jasná hlási dostatok snehu, je pripravená na prvých aj posledných lyžiarov sezóny

Lyžovanie bez lanoviek

Testovať nebudú

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - V lyžiarskych strediskách na Štrbskom Plese a Jasnej sa bude opäť po 110 dňoch lyžovať. Umožní to uvoľnenie preventívnych opatrení. Najväčší prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk v spomínaných lokalitách chce prvých lyžiarov privítať vo štvrtok 22. apríla.V najvyššie položených horských strediskách na Slovensku je vďaka priaznivým podmienkam ešte stále dostatok snehu. Informoval o tom v tlačovej správe manažér komunikácie spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda. COVID automat od budúceho týždňa umožní prevádzku lyžiarskych stredísk s výnimkou kabínkových lanoviek. V Jasnej a vo Vysokých Tatrách tak obnovia prevádzku. Lyžiari sa však budú musieť preukázať negatívnym testom na COVID-19 , nie starším ako 72 hodín.Povinnosťou bude aj prekrytie dýchacích ciest a dodržiavanie všetkých základných preventívnych pravidiel. „Lyžiarske strediská budú podľa záujmu a vhodných podmienok otvorené aj počas ďalšieho víkendu,“ uviedol manažér obchodu a marketingu spoločnosti Matej Hulej. V prípade ideálneho vývoja okolností nevylúčil ani sprevádzkovanie najvyššie položenej zjazdovky na Slovensku – v Lomnickom sedle.Lyžiarsku sezónu v Jasnej otvorili ešte 5. decembra minulého roka. O týždeň nato sa lyžovalo aj na Štrbskom Plese. Od 1. januára však museli všetky strediská na Slovensku z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 prevádzku uzavrieť.V strediskách na Štrbskom Plese a v Jasnej už nebudú v prevádzke mobilné odberové miesta (MOM), ktoré by zabezpečili antigénové testovanie. Lyžiari a návštevníci by preto mali absolvovať test ešte v mieste bydliska alebo v niektorom z ďalších otvorených verejných MOM.