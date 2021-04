Pellegrini má podozrenie, že vakcíny Sputnik neboli včas uhradené a žiada odvolanie Matoviča (video)

Hegera žiada o odpovede

Iniciovať chce schôdzu na odvolanie Matoviča

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini sa pýta, či ruská strana nežiadala vrátiť vakcíny Sputnik V preto, že Slovensko za ne až do výzvy nezaplatilo.Tiež sa pýta, či cieľom cesty ministra financií OĽaNO ) do Moskvy nebolo „rýchlo ísť uhladiť spory a rýchlo dohodnúť úhradu tejto transakcie". Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.„Ak si niečo kúpime a je to naše vlastníctvo, tak si s tým môžeme robiť, čo chceme,” povedal Pellegrini. „Preto sa chcem spýtať veľmi jasne a verejne, či náhodou dôvodom výzvy ruskej strany na vrátenie vakcín nebolo to, že sme nezaplatili až do tejto výzvy za vakcíny,” dodal. Vyjadril vážne podozrenie, že v čase výzvy z ruskej strany nebolo za vakcíny vôbec zaplatené a pýta sa, „kedy sme za ne zaplatili.”Pellegrini žiada predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby verejnosti odpovedal na otázky, „kto podpísal zmluvu o dodávke týchto vakcín, v ktorom dátume bola podpísaná, kedy boli uhradené vakcíny, koľko sme za ne zaplatili a k čomu ďalšiemu nás táto zmluva zaväzuje.”Ak parlament vysloví novej vláde dôveru a bude v nej naďalej sedieť Matovič, poslanci okolo Pellegriniho budú iniciovať ako jednu z prvých schôdzí návrh na odvolanie Matoviča z pozície ministra financií.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom štvrtkovom vyhlásení zdôraznila, že dôvod požiadavky na vrátenie vakcín Sputnik V bol iný, ako sťažnosť ruskej strany, že o posudzovaní vakcíny rozhodovalo necertifikované laboratórium na Slovensku. Zmluva o nákupe vakcín by mala byť podľa hlavy štátu príslušným spôsobom povinne zverejnená. Dodala, že je na tom, kto tú zmluvu uzavrel, aby k tomu spravil príslušné kroky.