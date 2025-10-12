|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Maximilián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. októbra 2025
Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu
Bývalý americký prezident Joe Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu v boji proti rakovine prostaty, ktorú mu diagnostikovali v máji ...
Zdieľať
12.10.2025 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Joe Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu v boji proti rakovine prostaty, ktorú mu diagnostikovali v máji tohto roka. Informoval o tom v sobotu jeho hovorca.
„V rámci liečebného plánu na rakovinu prostaty momentálne prezident Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu,“ uviedol hovorca.
Bidenovi, ktorý má 82 rokov, v máji diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Diagnóza prišla po tom, čo mal problémy s močením a lekári mu našli uzlík na prostate.
„Rakovina sa dotýka nás všetkých. Ako mnohí z vás, aj Jill a ja sme sa naučili, že sme najsilnejší v tých najťažších chvíľach,“ napísal vtedy Biden na sociálnej sieti X. „Ďakujeme za vašu lásku a podporu,“ dodal.
Zdravotný stav Bidena bol v centre pozornosti po vydaní knihy, ktorá opisovala jeho zhoršujúce sa zdravie počas kampane na druhé prezidentské obdobie v roku 2024. V júli minulého roka po neúspešnej debate s Donaldom Trumpom Biden oznámil, že sa vzdáva kandidatúry a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá však vo voľbách prehrala s Trumpom.
Rakovina prostaty je podľa neziskovej organizácie American Cancer Society najčastejším druhom rakoviny u mužov, najmä u starších mužov. Približne 80 percent mužov nad 80 rokov má v prostate niektoré rakovinové bunky. Hoci je pri včasnom odhalení dobre liečiteľná, je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu u mužov.
Hormonálna liečba je bežnou metódou, ktorá môže zmenšiť nádory a spomaliť rast rakoviny, no nie je liekom na úplné vyliečenie.
Zdroj: SITA.sk - Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu © SITA Všetky práva vyhradené.
„V rámci liečebného plánu na rakovinu prostaty momentálne prezident Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu,“ uviedol hovorca.
Diagnóza prišla po komplikáciách
Bidenovi, ktorý má 82 rokov, v máji diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Diagnóza prišla po tom, čo mal problémy s močením a lekári mu našli uzlík na prostate.
„Rakovina sa dotýka nás všetkých. Ako mnohí z vás, aj Jill a ja sme sa naučili, že sme najsilnejší v tých najťažších chvíľach,“ napísal vtedy Biden na sociálnej sieti X. „Ďakujeme za vašu lásku a podporu,“ dodal.
Diagnóza prišla po zdravotných komplikáciách
Zdravotný stav Bidena bol v centre pozornosti po vydaní knihy, ktorá opisovala jeho zhoršujúce sa zdravie počas kampane na druhé prezidentské obdobie v roku 2024. V júli minulého roka po neúspešnej debate s Donaldom Trumpom Biden oznámil, že sa vzdáva kandidatúry a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá však vo voľbách prehrala s Trumpom.
Rakovina prostaty je podľa neziskovej organizácie American Cancer Society najčastejším druhom rakoviny u mužov, najmä u starších mužov. Približne 80 percent mužov nad 80 rokov má v prostate niektoré rakovinové bunky. Hoci je pri včasnom odhalení dobre liečiteľná, je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu u mužov.
Hormonálna liečba je bežnou metódou, ktorá môže zmenšiť nádory a spomaliť rast rakoviny, no nie je liekom na úplné vyliečenie.
Zdroj: SITA.sk - Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO
Šimečka: Výročie útoku na Tepláreň nám musí pripomínať, kam vedú nenávistné slová – FOTO
<< predchádzajúci článok
Hlas má podľa Migala z opozície najbližšie k Progresívnemu Slovensku, o možnom povalení vlády s Ficom nehovoril
Hlas má podľa Migala z opozície najbližšie k Progresívnemu Slovensku, o možnom povalení vlády s Ficom nehovoril