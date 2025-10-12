Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 12.10.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

12. októbra 2025

Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu


Bývalý americký prezident Joe Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu v boji proti rakovine prostaty, ktorú mu diagnostikovali v máji ...




biden_81968 676x450 12.10.2025 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident Joe Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu v boji proti rakovine prostaty, ktorú mu diagnostikovali v máji tohto roka. Informoval o tom v sobotu jeho hovorca.


„V rámci liečebného plánu na rakovinu prostaty momentálne prezident Biden podstupuje rádioterapiu a hormonálnu liečbu,“ uviedol hovorca.

Diagnóza prišla po komplikáciách


Bidenovi, ktorý má 82 rokov, v máji diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila do kostí. Diagnóza prišla po tom, čo mal problémy s močením a lekári mu našli uzlík na prostate.

„Rakovina sa dotýka nás všetkých. Ako mnohí z vás, aj Jill a ja sme sa naučili, že sme najsilnejší v tých najťažších chvíľach,“ napísal vtedy Biden na sociálnej sieti X. „Ďakujeme za vašu lásku a podporu,“ dodal.

Diagnóza prišla po zdravotných komplikáciách


Zdravotný stav Bidena bol v centre pozornosti po vydaní knihy, ktorá opisovala jeho zhoršujúce sa zdravie počas kampane na druhé prezidentské obdobie v roku 2024. V júli minulého roka po neúspešnej debate s Donaldom Trumpom Biden oznámil, že sa vzdáva kandidatúry a podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá však vo voľbách prehrala s Trumpom.

Rakovina prostaty je podľa neziskovej organizácie American Cancer Society najčastejším druhom rakoviny u mužov, najmä u starších mužov. Približne 80 percent mužov nad 80 rokov má v prostate niektoré rakovinové bunky. Hoci je pri včasnom odhalení dobre liečiteľná, je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu u mužov.

Hormonálna liečba je bežnou metódou, ktorá môže zmenšiť nádory a spomaliť rast rakoviny, no nie je liekom na úplné vyliečenie.


Zdroj: SITA.sk - Joe Biden bojuje s rakovinou prostaty, podstupuje rádioterapiu aj hormonálnu liečbu © SITA Všetky práva vyhradené.

