Hlas naďalej trvá na Rašim ako predsedovi parlamentu. Politický dlh voči koalícii necítime, tvrdí Eštok

Rešpektovanie koaličnej zmluvy

Na stabilite koalície im záleží

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pellegriniho víťazstvo zmenilo mocenské pomery

5.6.2024 (SITA.sk) - Postoj ministra vnútra a nového predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka k téme obsadzovania postu predsedu parlamentu je konzistentný.Uviedol to na tlačovej besede po rokovaní vlády v reakcii na otázky týkajúce sa toho, že minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák Smer-SD ) sa pred pár dňami vo verejnoprávnom rozhlase vyjadril, že predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko by bol dobrým predsedom Národnej rady SR a obsadenie tejto pozície Dankom by bolo dobré pre stabilitu a vyváženosť koalície.Stolička predsedu NR SR sa uprázdnila po tom, ako bol už bývalý predseda parlamentu a expredseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini zvolený za prezidenta SR. Danko o dané miesto opakovane prejavil záujem, no Hlas-SD, ktorému táto funkcia prináleží podľa koaličnej zmluvy, s tým nesúhlasí a plánuje tam nominovať súčasného ministra investícií Richarda Rašiho Šutaj Eštok na margo toho, či cíti voči koaličným partnerom politický dlh za to, že v prezidentských voľbách podporili Pellegriniho uviedol, že sa im za to opakovane poďakoval. Minister vnútra tiež zopakoval, že jeho strana chce byť garantom stability koalície, a s tou súvisí i rešpektovanie podpísaných dohôd, medzi nimi aj koaličnej zmluvy.„My ju rešpektujeme a rešpektujeme ju aj na základe toho, že tu boli parlamentné demokratické voľby, ktoré dopadli tak, ako dopadli,“ uviedol s tým, že chcú napĺňať koaličnú zmluvu, ktorá stanovuje rozdelenie postov vo vláde či vo vedení parlamentu. Zdôraznil, že s koaličnými partnermi majú dobrú a otvorenú komunikáciu a záleží im na stabilite koalície.„Cítim povinnosť v rámci udržania stability, a cítim povinnosť, že vždy mám rešpektovať dohody, ktoré sú uzavreté,“ vyjadril sa. Tomáš Taraba (nominanť SNS) uviedol, že v SNS sú toho názoru, že i podpora národniarov pomohla Pellegrinimu v prezidentských voľbách. Podotkol, že vždy vedú vecnú debatu. Zdôraznil, že postoj Roberta Kaliňáka, že Dankovo obsadenie postu predsedu NR SR by bolo vhodné pre stabilitu vlády, nemožno ignorovať.„Má svoju relevanciu, keď to povie najsilnejšia strana vládnej koalície,“ vyjadril sa. Dodal, že sa zhodli na to, že v tejto fáze je to téma pre predsedov koaličných strán. Je tiež toho názoru, že daná téma nijako netraumatizuje fungovanie vlády, ktorá napĺňa svoj mandát.Kaliňák je toho názoru, že Pellegriniho víťazstvom v prezidentských voľbách sa zmenili mocenské pomery, a to aj v rámci koalície. Zopakoval, že Danko by podľa neho bol dobrým predsedom parlamentu a dodal, že povzbudzujú k diskusii a na Koaličnej rade budú hľadať riešenie. Poznamenal, že novou skutočnosťou je i to, že novozvolený predseda Hlasu Šutaj Eštok je členom vlády.