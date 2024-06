Organizátori leteckých dní sú sklamaní, rozhodnutie ministerstva obrany považujú za jednostranné

Nedostali stanovisko

5.6.2024 (SITA.sk) - Organizátor Medzinárodných leteckých dní (MLD) SIAF sa o ich zrušení nedozvedel v januári, ako to tvrdil minister obrany Slovenská letecká agentúra , ktorá je hlavným organizátorom SIAF, prijala túto informáciu s veľkým znepokojením.Súčasne vyvrátili zavádzajúce tvrdenia ministerstva obrany o tom, že o zámere zrušiť letecké dni vedeli už od januára. Spoločnosť totiž doteraz nemala od ministerstva žiadnu informáciu, ale zároveň nemá ani žiadnu oporu v Rámcovej zmluve, ktorú majú s ministerstvom obrany uzatvorenú.Riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa vyjadril svoje sklamanie, pretože doposiaľ nedostali písomné stanovisko o jednostrannom neparticipovaní na SIAF 2024. Konanie rezortu vníma organizátor ako nekorektné.„Je pre mňa nepochopiteľné, že štát neplní a nedodržiava platné zmluvné vzťahy. V tejto chvíli musíme počítať s ekonomickými stratami, pretože vzhľadom na zrušenie podujatia nebudeme objektívne môcť plniť naše záväzky voči medzinárodným partnerom a sponzorom podujatia, s ktorými sme nadviazali spoluprácu,“ uviedol Štoksa.„Myslím si, že pán minister nemá dostatočné informácie od ľudí, ktorí v jeho tíme pracujú. Z dôvodu konania vojenskej prehliadky k 80. výročiu SNP, ktorá je plánovaná na záver augusta 2024, sme komunikovali so vzdušnými silami OS SR aj zmenu termínu konania MLD SIAF. S týmito informáciami išli zástupcovia slovenských vzdušných síl aj na medzinárodnú konferenciu IMACS (International Military Air Show Conference), kde sa termíny komunikovali na medzinárodnej úrovni,“ vysvetlil Štoksa a dodal, že stále disponujú platnou Rámcovou zmluvou o organizovaní leteckých dní na roky 2021-2024 s opciou do roku 2026.„Je pre mňa nepochopiteľné, prečo, ak nemali záujem, aby sa tohtoročný SIAF uskutočnil, nám nedali túto skutočnosť riadne a včas v zmysle Rámcovej zmluvy vedieť do 31. januára. Namiesto toho sme rokovali o návrhoch potenciálnych riešení vo vzťahu k termínu uskutočnenia MLD SIAF 2024,“ uviedol riaditeľ agentúry a dodal, že pre prispôsobenie sa všetkým alternatívam zrušili aj tohtoročný Festival letectva v Piešťanoch.Organizátor dodnes nemá žiadnu spätnú väzbu z rezortu obrany, a preto považuje rozhodnutie, ktoré je komunikované cez médiá, za jednostranné a bez predchádzajúcej diskusie.Štoksa však ubezpečil, že aj napriek všetkému sa naďalej bude snažiť, aby si spoločne sadli za rokovací stôl s rezortom obrany a Ozbrojenými silami SR , aby sa našlo spoločné riešenie pre ďalšie ročníky podujatia.Ide o významné podujatie, a je podľa neho potrebné zabezpečiť jeho kontinuitu. Slovenská letecká agentúra súčasne upozornila, že vždy znáša všetky náklady spojené s organizáciou SIAF, pričom takéto podujatie sa nedá zorganizovať za jeden týždeň. Na podujatí začali intenzívne pracovať v septembri 2023, keď odišli pozvánky do jednotlivých krajín.„SIAF mal byť organizovaný ako súčasť osláv 80. výročia SNP, 20. výročia vstupu Slovenska do NATO Európskej únie a 75. výročia NATO. Návštevníci mohli zažiť európsku premiéru a prezentáciu lietadiel F-16 D Block 70 spolu s ich slávnostným krstom a návštevou významných osobností,“ uviedol organizátor s tým, že SIAF súčasne patrí dlhodobo k najväčším, najnavštevovanejším a najprestížnejším leteckým podujatiam na Slovensku a v roku 2017 patril k štvrtému najväčšiemu podujatiu v Európe. Organizátori boli aj ocenení za prínos do organizácie Európskych leteckých dní, ako aj cenou za marketing.Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nemá pocit, že by v tejto súvislosti mal niečo intenzívne riešiť.„Prišla otázka v januári, či podpíšeme vykonávaciu zmluvu na tento rok a povedali sme nie. Neviem stále o čom rozprávajú," vyhlásil minister s tým, že tomuto sporu nerozumie a nie je povinný organizátorovi niečo písať alebo odpovedať.„Keď si chce urobiť letecký deň, tak si môže spraviť vlastné letecké dni," uviedol minister s tým, že povedali, že na leteckých dňoch nebudú participovať, pretože krátko na to bude 80. výročie Slovenského národného povstania . Drvivá väčšina techniky, vrátane leteckej techniky, má byť podľa ministra práve na týchto oslavách.