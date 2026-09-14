|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 14.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudomil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. septembra 2026
Hlas navrhuje daňové úľavy pre pracujúce matky. Podľa ÚMS sú to však peniaze, ktoré zoberie z príjmov samospráv
Mestá a obce žiadajú, aby prípadný výpadok príjmov samospráv bol v plnej miere a systémovo kompenzovaný zo štátneho rozpočtu. Únia miest ...
Zdieľať
14.9.2026 (SITA.sk) - Mestá a obce žiadajú, aby prípadný výpadok príjmov samospráv bol v plnej miere a systémovo kompenzovaný zo štátneho rozpočtu.
Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje zmysluplnú rodinnú politiku, no nesúhlasí so zavádzaním nových daňových úľav na úkor príjmov miest a obcí. ÚMS tak reagovala v súvislosti s návrhom koaličnej strany Hlas, ktorá navrhuje oslobodiť pracujúce viacdetné matky od dane z príjmov. Mestá a obce žiadajú, aby prípadný výpadok príjmov samospráv bol v plnej miere a systémovo kompenzovaný zo štátneho rozpočtu.
Koaličný Hlas do parlamentu predložil návrh na oslobodenie pracujúcich matiek so štyri a viac deťmi od dane z príjmu. Platiť to má aj pre osamelých otcov, ktorí sa trvale starajú o viacero detí. Koaličný Hlas v minulosti vypočítal, že v rozpočte by na to bolo potrebné nájsť približne 45 miliónov eur.
„Na aktuálne rokovanie NR SR predložili poslanci strany HLAS návrh zákona, ktorý zavádza 100 % nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre rodičov (primárne matky), ktorí majú v osobnej starostlivosti alebo v minulosti nepretržite mali v osobnej starostlivosti štyri alebo viac detí až do ich plnoletosti. V praxi to znamená oslobodenie aktívnych príjmov týchto rodičov od dane z príjmov fyzických osôb,“ spresnila ÚMS.
Mestá a obce však upozornili, že ak návrh znamená výpadok dane z príjmov fyzických osôb, nejde o peniaze, ktoré politická strana „dáva“ rodinám. „Strana HLAS tak robí opakovane, keď sa chváli podporou rodín a rodičov – napríklad 2 % poukazované otcovi a matke. Toto všetko sú peniaze, o ktoré pripraví samosprávy a ktoré mestá používajú na služby pre všetkých obyvateľov vrátane rodín s deťmi,“ priblížila ÚMS.
Pripomenula, že mestá už dnes podporujú viacpočetné rodiny vlastnými opatreniami podľa miestnych potrieb a možností. ÚMS prízvukovala, že ak chce štát zavádzať nové celoplošné opatrenia rodinnej politiky, má jasne povedať, z čoho ich zaplatí.
„Podporovať rodiny je správne. Nie však tak, že štát rozdá peniaze, ktoré v skutočnosti vezme mestám a obciam. Ak chce zaviesť novú daňovú úľavu, musí ju financovať zo štátneho rozpočtu a samosprávam výpadok v plnej miere nahradiť,“ dodal prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Zdroj: SITA.sk - Hlas navrhuje daňové úľavy pre pracujúce matky. Podľa ÚMS sú to však peniaze, ktoré zoberie z príjmov samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
Únia miest Slovenska (ÚMS) podporuje zmysluplnú rodinnú politiku, no nesúhlasí so zavádzaním nových daňových úľav na úkor príjmov miest a obcí. ÚMS tak reagovala v súvislosti s návrhom koaličnej strany Hlas, ktorá navrhuje oslobodiť pracujúce viacdetné matky od dane z príjmov. Mestá a obce žiadajú, aby prípadný výpadok príjmov samospráv bol v plnej miere a systémovo kompenzovaný zo štátneho rozpočtu.
Potrebných bude 45 miliónov eur
Koaličný Hlas do parlamentu predložil návrh na oslobodenie pracujúcich matiek so štyri a viac deťmi od dane z príjmu. Platiť to má aj pre osamelých otcov, ktorí sa trvale starajú o viacero detí. Koaličný Hlas v minulosti vypočítal, že v rozpočte by na to bolo potrebné nájsť približne 45 miliónov eur.
„Na aktuálne rokovanie NR SR predložili poslanci strany HLAS návrh zákona, ktorý zavádza 100 % nezdaniteľnú časť základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre rodičov (primárne matky), ktorí majú v osobnej starostlivosti alebo v minulosti nepretržite mali v osobnej starostlivosti štyri alebo viac detí až do ich plnoletosti. V praxi to znamená oslobodenie aktívnych príjmov týchto rodičov od dane z príjmov fyzických osôb,“ spresnila ÚMS.
Štát pripraví o peniaze samosprávy
Mestá a obce však upozornili, že ak návrh znamená výpadok dane z príjmov fyzických osôb, nejde o peniaze, ktoré politická strana „dáva“ rodinám. „Strana HLAS tak robí opakovane, keď sa chváli podporou rodín a rodičov – napríklad 2 % poukazované otcovi a matke. Toto všetko sú peniaze, o ktoré pripraví samosprávy a ktoré mestá používajú na služby pre všetkých obyvateľov vrátane rodín s deťmi,“ priblížila ÚMS.
Pripomenula, že mestá už dnes podporujú viacpočetné rodiny vlastnými opatreniami podľa miestnych potrieb a možností. ÚMS prízvukovala, že ak chce štát zavádzať nové celoplošné opatrenia rodinnej politiky, má jasne povedať, z čoho ich zaplatí.
„Podporovať rodiny je správne. Nie však tak, že štát rozdá peniaze, ktoré v skutočnosti vezme mestám a obciam. Ak chce zaviesť novú daňovú úľavu, musí ju financovať zo štátneho rozpočtu a samosprávam výpadok v plnej miere nahradiť,“ dodal prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček.
Zdroj: SITA.sk - Hlas navrhuje daňové úľavy pre pracujúce matky. Podľa ÚMS sú to však peniaze, ktoré zoberie z príjmov samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Národná protidrogová jednotka asistuje nórskej prokuratúre, v rámci akcie Spectre zadržali podozrivú osobu – FOTO
Národná protidrogová jednotka asistuje nórskej prokuratúre, v rámci akcie Spectre zadržali podozrivú osobu – FOTO
<< predchádzajúci článok
Veľké modely, ešte väčšia zábava: oc tehelko pozýva na Modelársky deň
Veľké modely, ešte väčšia zábava: oc tehelko pozýva na Modelársky deň