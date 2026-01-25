Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

25. januára 2026

V žiadnom prípade Smer, vyhlásil predseda KDH Majerský. Fico ťahá Slovensko do pekla


Opozičné KDH nemôže ísť do vlády so stranou Smer-SD, keďže ťahá Slovensko do pekla. V diskusnej relácii V politike spravodajskej ...



67b064e4823b6748227957 676x488 25.1.2026 (SITA.sk) - Opozičné KDH nemôže ísť do vlády so stranou Smer-SD, keďže ťahá Slovensko do pekla. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil šéf kresťanských demokratov Milan Majerský s poukazom na výrok premiéra Roberta Fica o ceste do pekla na bielom koni.


„V žiadnom prípade Smer,“ zdôraznil Majerský s tým, že so Smerom sa vládnuť nedá. „Ľudia žijú na hranici chudoby, jeden milión ľudí,“ povedal Majerský podľa ktorého je to výsledok vládnutia Smeru.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) reagoval, že v KDH vzniká konflikt a polovica hnutia kritizuje Majerského. Zároveň uviedol, že KDH riadi viac Majerského manželka Miriam Lexmann, ako on sám. Majerský sa pritom podľa Kaliňáka chce spojiť s tým, ktorí v rokoch 2020 až 2023 spôsobili súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku.

„Smer odovzdal Slovensko (v roku 2020, pozn. SITA) pri jednopercentnom deficite. A teraz, v zásade sa snažíme napraviť tú situáciu tak, aby sme nezasiahli sociálne výdobytky ľudí a zároveň sme boli schopní trochu konsolidovať,“ zdôraznil Kaliňák.


Zdroj: SITA.sk - V žiadnom prípade Smer, vyhlásil predseda KDH Majerský. Fico ťahá Slovensko do pekla © SITA Všetky práva vyhradené.

