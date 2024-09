Hlas podporí konsolidáciu Slovenska len za dvoch podmienok, Tomáš kritizuje opozíciu pre nedostatok návrhov na opatrenia

Progresívna a nie degresívna daň

Paušalizácia a zavádzanie

29.9.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD je pripravená podporiť konsolidáciu Slovenska, avšak iba za dvoch podmienok. Podľa ministra práce Erika Tomáša musí byť do konca roka prijatý zákon o minimálnej mzde, ktorý ju stanoví na úrovni 60 percent priemernej mzdy a zároveň musia byť dofinancované samosprávy.„Bez týchto podmienok nebude podporený konsolidačný balík,“ oznámil Tomáš v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Minister Tomáš tiež zdôraznil, že za 11 mesiacov vo funkcii plní sľuby týkajúce sa 13. dôchodku a programového vyhlásenia vlády. Kritizoval opozíciu za nedostatok návrhov na opatrenia konsolidácie.„Keby ste v Progresívnom Slovensku (PS) predstavili opatrenia, tak isto by to bolo bolestivé pre ľudí, preto ste to neurobili,“ povedal minister. Poslanec Ivan Štefunko (PS) v diskusii reagoval, že hoci koalícia prišla s konsolidačným balíkom, upozornil na jeho dôsledky.„Prvé tri mesiace vo vláde ste riešili trestný zákon. Nové zbytočné ministerstvo. A konsolidácia? Ja mám pocit, že Vaše spory sú podobné ako medzi Sulíkom Matovičom ,“ povedal Štefunko a dodal, že štát v skutočnosti zvyšuje DPH o 3 percentá.„Sociálno-demokratické strany by mali robiť progresívnu daň, a nie degresívnu daň. A vy ste urobili promilionársku daň, lebo sa znížila daň z dividend. Čiže podnikatelia tu nebudú investovať, ale vyberať si zisky,“ vysvetlil Štefunko.Minister Tomáš obvinil poslanca Štefunka z paušalizácie a zavádzania. Poukázal na to, že tzv. milionárska daň už platí dávno a nekorektne prezentoval aj DPH, ktorá sa podľa Tomáša v mnohých prípadoch znižuje, napríklad v prípade potravín a energií.„Hľadáme ešte aj energo pomoc v hodnote 100 miliónov eur, ale chceme ju urobiť adresnejšie,“ dodal Tomáš.