Pomáhať a chrániť je v plánoch Ódorovej vlády celkom na konci, hodnotí Nadácia Zastavme korupciu

Reforma súdnej mapy

Agresívne daňové plánovanie

12.6.2023 (SITA.sk) - Programové vyhlásenie vlády rieši boj s korupciou veľmi všeobecne, i keď vláda deklaruje podporu nezávislého vyšetrovania citlivých káuz. V tlačovej práve to uviedla Nadácia Zastavme korupciu Nadácia však uviedla, že v programe vlády Ľudovíta Ódora je napriek jeho stručnosti niekoľko návrhov, ktoré by mohli priniesť pre Slovensko viac transparentnosti, napríklad obnoviť pripomienkovanie legislatívy pre širokú verejnosť a pokračovať v reforme súdnej mapy či pokračovať aj v efektívnejšom riešení sporov rodičov o deti.Nadácia skonštatovala, že programové vyhlásenie nového kabinetu nie je v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii veľmi ambiciózne a kapitola Pomáhať a chrániť je celkom na konci.„Obsahuje pritom všeobecnú vetu, že vláda podporí nezávislé vyšetrovanie citlivých káuz. Vzhľadom na to, že kabinet bude vládnuť len niekoľko mesiacov, je pochopiteľné, že si nedáva privysoké ciele," zhodnotila riaditeľka Nadácie Zuzana Petková „Podobne stručne úradnícka vláda deklaruje, že sa zameria na posilnenie odolnosti daňového systému proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu. Vyhlásenie ale nijako nešpecifikuje, akými nástrojmi sa to má docieliť," doplnila nadácia.Nadácia v rámci programového vyhlásenia oceňuje plán obnoviť právo na uplatňovanie zásadných pripomienok k legislatívnym návrhom zástupcom podnikateľov, neziskových organizácií a odbornej verejnosti tak, ako to bolo pred septembrom 2022 .„Nový kabinet tiež avizuje dokončiť implementáciu projektu pre multidisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati. Na zavedení tohto projektu na súdoch participovala s ministerstvom spravodlivosti aj Nadácia Zastavme korupciu. Nový prístup k rodičovským sporom pomáha eliminovať podozrenia z korupcie a vlečúcich sa súdnych konaní," uzavrela nadácia.