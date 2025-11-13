|
Štvrtok 13.11.2025
Denník - Správy
13. novembra 2025
Na Krym zaútočili ukrajinské rakety Flamingo, Bars a Ľutyj
Viaceré ciele na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa v noci na štvrtok stali terčom ukrajinského útoku raketami a dronmi. Išlo o sklad ropy, parkovisko pre vrtuľníky a skladovacie ...
13.11.2025 (SITA.sk) - Viaceré ciele na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa v noci na štvrtok stali terčom ukrajinského útoku raketami a dronmi. Išlo o sklad ropy, parkovisko pre vrtuľníky a skladovacie a odpaľovacie miesta bezpilotných lietadiel na letisku Kirovske a o radarovú stanicu protivzdušnej obrany pri meste Jevpatorija. Uviedol to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.
Ukrajinská armáda na tieto útoky použila drony a rakety Flamingo, Bars a Ľutyj. „Jednotky ukrajinských obranných síl ... zasiahli niekoľko desiatok cieľov v Rusku a na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny v rámci úsilia o zníženie vojenských, ekonomických a útočných schopností Ruska," vyjadril sa generálny štáb.
Zasiahnuté boli aj ruské objekty na okupovanom území Záporožskej oblasti. Išlo o ropný sklad pri meste Berďansk a predsunuté veliteľské stanovištia ruskej 5. gardovej kombinovanej armády a ruskej 127. motostreleckej divízie.
