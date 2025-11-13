Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 13.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. novembra 2025

Na Krym zaútočili ukrajinské rakety Flamingo, Bars a Ľutyj


Tagy: Drony Rakety ukrajinské útoky vojna na Ukrajine

Viaceré ciele na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa v noci na štvrtok stali terčom ukrajinského útoku raketami a dronmi. Išlo o sklad ropy, parkovisko pre vrtuľníky a skladovacie ...



Zdieľať
ukraine_drone_factory_01961 676x407 13.11.2025 (SITA.sk) - Viaceré ciele na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa v noci na štvrtok stali terčom ukrajinského útoku raketami a dronmi. Išlo o sklad ropy, parkovisko pre vrtuľníky a skladovacie a odpaľovacie miesta bezpilotných lietadiel na letisku Kirovske a o radarovú stanicu protivzdušnej obrany pri meste Jevpatorija. Uviedol to ukrajinský generálny štáb, informuje web Ukrajinská pravda.


Ukrajinská armáda na tieto útoky použila drony a rakety Flamingo, Bars a Ľutyj. „Jednotky ukrajinských obranných síl ... zasiahli niekoľko desiatok cieľov v Rusku a na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny v rámci úsilia o zníženie vojenských, ekonomických a útočných schopností Ruska," vyjadril sa generálny štáb.

Zasiahnuté boli aj ruské objekty na okupovanom území Záporožskej oblasti. Išlo o ropný sklad pri meste Berďansk a predsunuté veliteľské stanovištia ruskej 5. gardovej kombinovanej armády a ruskej 127. motostreleckej divízie.


Zdroj: SITA.sk - Na Krym zaútočili ukrajinské rakety Flamingo, Bars a Ľutyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony Rakety ukrajinské útoky vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vianočné trhy v Petržalke začnú koncom novembra, návštevníkov čakajú živé alpaky aj Mikulášska kvapka krvi
<< predchádzajúci článok
Hlas prinesie novelu zákona, ktorá zabráni rozhodnutiam súdov bez vypočutia žalovaného – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 