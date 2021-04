Hlas-SD by vo voľbách predbehol OĽaNO aj SaS, strana Za ľudí by sa zas do parlamentu ani nedostala

Politický subjekt

Preferencie v %

Mandáty v NR SR





Hlas-SD

24,4

48





OĽaNO+NOVA+KÚ+Zmena zdola

11,8

23





SaS

11,5

22





Smer-SD

10,8

21





Sme rodina

7,6

15





Aliancia

5,8

11





Progresívne Slovensko

5,1

10





Za ľudí

4,7







KDH

4,5







Republika

3,3







Dobrá voľba

3,2







Kotlebovci - ĽSNS

3







SNS

2,8







Spolu - občianska demokracia

1,5









29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Parlamentné voľby by koncom apríla vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 24,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia , ktorý pre televíziu Joj uskutočnila od 24. do 28. apríla.Agentúra vykonala prieskum telefonickou formou na vzorke 1 091 respondentov starších ako 18 rokov v rámci celého Slovenska. Respondenti odpovedali na otázku „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?”Na druhom mieste sa podľa prieskumu umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 11,8 percenta. Nasledovala by strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by svoj hlas odovzdalo 11,5 percenta voličov.Na ďalších miestach sa umiestnili Smer - sociálna demokracia (10,8 percenta), Sme rodina (7,6 percenta), Aliancia (5,8 percenta) a Progresívne Slovensko (5,1 percenta). Súčasná koaličná strana Za ľudí by so ziskom 4,7 percenta skončila mimo Národnej rady SR (NR SR).Podľa výsledkov prieskumu by víťazný Hlas-SD v parlamente získal 48 kresiel, OĽaNO 23, SaS 22 a Smer-SD 21. Hnutiu Sme rodina by patrilo 15 mandátov, Aliancii 11 a Progresívnemu Slovensku 10.Na voľbách by sa zúčastnilo 62 percent opýtaných, voliť by určite nešlo 12 percent respondentov, nerozhodnutých bolo 26 percent voličov.