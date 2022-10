Hlas-SD chce rokovať s celou opozíciou. Musíme zatlačiť na Hegerovu vládu a dohodnúť sa na predčasných voľbách, hovorí Pellegrini

Dohoda naprieč opozíciou

Záchrana slovenskej ekonomiky

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Je potrebné začať rokovať o predčasných voľbách. Povedal v utorok novinárom predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini po tom, ako 72. schôdza Národnej rady (NR) SR nebola opäť uznášaniaschopná. Zároveň odmietol kritiku koalície, že bránia pomoci ľuďom.„Premiér Eduard Heger (OĽaNO) nepredstúpil pred parlament a nepožiadal o dôveru, aby nám ukázal, s ktorými 76 poslancami chce túto krajinu riadiť. Tých poslancov nemá, a preto sa nemôže očakávať, že vláda bude schopná vládnuť," tvrdí Pellegrini.Ďalej dodal, že ešte tento týždeň sa pokúsi zvolať predstaviteľov opozičných strán vrátane strany Sloboda a Solidarita (SaS).„Musíme zistiť, akou silou disponujeme a či máme všetci jednotný názor, aby sme tlačili na ďalšie koaličné strany na vyvolanie rokovania o predčasných voľbách," dodal predseda Hlas-SD.Stretnutie za okrúhlym stolom, ako tvrdí Pellegrini, sa bude konať na pôde NR SR. „Bez jednotnej stratégie sa v opozícii nepohneme. Ako to bude vyzerať ďalej, ukáže čas a do utorka 18. októbra sa, samozrejme, poradíme, akú taktiku zvolíme ďalej," doplnil.Pellegrini zároveň zdôraznil, že Hegerovou a Matovičovou (OĽaNO) povinnosťou je dokázať vládnuť. „My sme opozícia, nás nech do toho neťahajú," uviedol.Predseda Hlas-SD taktiež uviedol, že predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico ho zatiaľ nekontaktoval ohľadom rokovania o predčasných voľbách.„Zatiaľ nás nikto nevolal a ja už by som sa rád s kolegami stretol," tvrdí Pellegrini. Na otázku novinárky, či sa mu podarí priviesť na rokovanie stranu SaS skôr ako Ficovi, odpovedal, „môže sa stať, že v prípade jeho osoby môže časť opozície v SaS odmietať takéto rokovanie. Preto sa musíme snažiť, aby to rokovanie bolo čo najviac neutrálne".Pellegrini taktiež uviedol, že podporuje čo najskoršie vypísanie predčasných volieb. „Pokiaľ sa dohodneme na termíne predčasných volieb, strana Hlas-SD bude podporovať všetky zákony, ktoré budú smerovať na záchranu slovenskej ekonomiky. Bez toho budú každú chvíľu vládni poslanci čeliť obštrukciám," zdôraznil.