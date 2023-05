Hlas-SD kritizuje dodanie stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu a vyzýva úradnícku vládu, aby požiadala o analýzu ústavný súd (video)

Darovanie stíhačiek

Naďov „zdrap papiera"

17.5.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) kritizuje dodanie našich stíhačiek Mig-29 na Ukrajinu. Apeluje na novú úradnícku vládu, aby požiadala o analýzu Ústavný súd SR . Na tlačovej besede to povedal podpredseda strany Erik Tomáš. Politický subjekt kritizuje právnu analýzu, ktorú nedávno zverejnil bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) Hlas trvá na tom, že darovanie stíhačiek bolo závažnou otázkou zahraničnej politiky, a teda vláda, ktorej bola predtým Národnou radou (NR) SR vyslovená nedôvera, nemala právomoc na takýto krok.Najčistejšie by podľa Tomáša bolo, aby niektorá z kompetentných inštitúcií požiadala o stanovisko Ústavného súdu SR, ako postupovať v takýchto otázkach. To mohla urobiť prezidentka Zuzana Čaputová alebo samotný vládny kabinet.Generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že na tento krok dočasne poverená vláda potrebovala súhlas zákonodarného orgánu. O ten však nepožiadala.Analýzu, ktorú poskytol Naď, viackrát označil za „zdrap papiera" a skritizoval i to, že dokument bol zverejnený prostredníctvom sociálnej siete. Vláda sa podľa neho tvári, že išlo o obyčajnú medzinárodnú zmluvu, no Šutaj Eštok je presvedčený, že ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky.„Odvolaná vláda nemala akékoľvek ústavné kompetencie na odoslanie stíhačiek na Ukrajinu," skonštatoval. Podľa Šutaja Eštoka predošlá vláda vedome porušila ústavu, hoci na to bola upozornená, a ak sa chcela vyhnúť pochybnostiam, mala sa obrátiť na ústavný súd.