Hlas-SD naďalej odmieta povinné kvóty pre migrantov a kritizuje ministra Šimka za unáhlený krok (video)

aktualizované 8. júna, 13:55



Mohli by nastať zmeny

Slovensko pomáha inak

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Saková alebo Pčolinský

Tlak na hranice narastá

8.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) odmieta povinné kvóty pre migrantov a vyzýva ministra vnútra Ivana Šimka , aby nemenil kurz Slovenska v tejto téme. Líder strany Peter Pellegrini tým reagoval na utorkový status ministra Šimka, ktorý na sociálnej sieti napísal, že Slovensko by malo byť otvorené európskemu riešeniu utečeneckej témy a podieľať sa na ňom.„Akoby chcel zmeniť pozíciu Slovenska, ktorú sme my v minulosti niekoľko rokov tvrdo a tvrdohlavo presadzovali a dokonca aj v Bruseli presadili. Zároveň ma vyrušuje, že takýto jeho obrat prichádza v čase, keď nemôžeme hovoriť o žiadnej jednote V4 v tejto oblasti,“ vyhlásil Pellegrini.Poukázal na to, že v Bruseli sa práve rokuje o možných zmenách migračného paktu, v ktorom Slovensko doteraz držalo pozíciu odmietania povinných kvót, i keď nepredpokladá, že dnes by prišlo k dohode.„Vynárajú sa informácie, že je ambícia terajšieho predsedníctva v Rade Európy zmeniť tento dokument a nájsť konečne nejaký konsenzus, samozrejme, aj so zavedením povinného prerozdelenia určitého počtu migrantov vzhľadom na veľkosť krajiny a počet obyvateľov,“ poznamenal Pellegrini.Slovensko sa doteraz hlásilo k systému flexibilnej solidarity, čo znamená, že ak krajina odmietne na svojom území povinne prijať nelegálnych migrantov, tak môže iným spôsobom pri riešení nelegálnej migrácie pomáhať inak, napríklad finančne alebo technicky.Pellegrini podľa svojich slov odmieta, aby minister vlády, ktorá nemá vyslovenú dôveru, svojvoľne menil kurz a smerovanie Slovenska v tejto téme.„Pán minister mal dopredu požiadať aj o stanovisko výboru pre obranu a bezpečnosť, pretože nie je možné, aby sám, tak, ako si to ráno rozmyslí, prezentoval na rade ministrov nejaký oficiálny postoj Slovenska,“ dodal líder Hlasu-SD.Zároveň vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby okamžite poveril riadením branno-bezpečnostného výboru parlamentu niektorého z podpredsedov – Denisu Sakovú (Hlas-SD) alebo Petra Pčolinského (Sme rodina), aby výbor, ktorý je momentálne bez predsedu, mohol zasadať.Na schôdzu výboru by mal byť podľa neho pozvaný minister Šimko, aby odpovedal na otázky poslancov po svojom návrate z Bruselu. „Zároveň by malo byť zvolané spoločné zasadnutie výboru pre európske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť, keďže sa to týka oboch, kde by mal byť pozvaný minister Šimko,“ doplnil Pellegrini.Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková poukázala na to, že všetky okolité krajiny hovoria o zvýšenej nelegálnej migrácii a očakáva sa, že bude ešte narastať. Tlak na južné hranice schengenského priestoru narastá.„Čo sa týka Európskej únie, je tu nárast oproti minulému roku o 136 percent a odráža sa to, samozrejme, aj na Slovensku, pretože od januára do apríla minulého roka bolo zaistených 765 osôb a tento rok od januára do apríla je to približne 4 705 osôb,“ povedala Saková.Na maďarsko-srbskej hranici bolo za posledných päť mesiacov zadržaných 55-tisíc nelegálnych migrantov. Z informácií z maďarských médií podľa jej slov vyplýva, že na maďarskej hranici so Srbskom je denne zaistených zhruba 8 000 až 9 000 osôb.