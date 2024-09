Hlas-SD nepodporí konsolidačný balíček, pokiaľ nebudú splnené dve podmienky. Uviedol minister Tomáš

28.9.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD nepodporí konsolidačný balíček, pokiaľ nebudú naplnené jej dve podmienky. Uviedol to minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v diskusnej relácii STVR Priblížil, že prvou podmienkou je spätné zaradenie zákona o minimálnej mzde na schôdzu parlamentu a druhou dofinancovanie samospráv ešte v tomto roku. Minister avizoval, že o tom bude strana Hlas hovoriť v pondelok 30. septembra na tlačovej besede. „Bez týchto podmienok Hlas nepodporí konsolidáciu," zdôraznil Tomáš.„Ak sa schváli minimálna mzda, v roku 2026 bude na úrovni 920 eur a v roku 2027 už bude atakovať hranicu tisíc eur tak, ako sme to sľúbili. Je to jeden z dvoch hlavných záväzkov v programovom vyhlásení vlády, rovnako ako 13. dôchodok. A preto budeme žiadať a pretláčať, aby sa okrem 13. dôchodku schválila aj minimálna mzda. Tlak na vyššiu minimálnu mzdu tlačí potom aj na vyššie mzdy a toto je naša principiálna vec rovnako ako 13. dôchodok," uviedol minister a opätovne zdôraznil, že situácia v koalícii sa nedá nazývať krízou. Kríza podľa neho nastane až vtedy, keď prestanú prechádzať takéto dôležité zákony.