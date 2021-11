Hlas-SD: Odmietame povinné očkovanie, môže zvýšiť napätie spoločnosti

Presadzovanie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 môže zvýšiť napätie v spoločnosti na extrémne nebezpečnú úroveň. Mimoparlamentná strana Hlas-SD to uviedla v reakcii na sobotné vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), podľa ktorého by cestou z pandémie mohlo byť povinné očkovanie pre ľudí nad 65 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.





Hlas-SD povinné očkovanie odmieta. "Ak vláda za trištvrte roka nedokázala viac ako polovicu slovenských občanov presvedčiť o prínosoch očkovania, nemôže ich teraz hnať do očkovacích centier hrozbami a vyhrážkami," povedal líder strany a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.Premiér v sobotu uviedol, že o povinnom očkovaní pre seniorov aktuálne diskutuje s právnikmi či s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Zároveň nevylúčil aj plošné povinné očkovanie na Slovensku. Momentálne vedie diskusie o tom, či by boli tieto kroky v súlade s Ústavou SR. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.