REKORD PANDÉMIE: V Česku pribudlo takmer 23.000 nakazených

Laboratóriá v Česku potvrdili v piatok 22.936 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný nárast v krajine od vypuknutia pandémie. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva zverejnených v sobotu ráno.





Dosiaľ "rekordný" denný nárast infikovaných evidovala ČR v utorok, keď pribudlo 22.508 nakazených.Takzvané incidenčné číslo je najvyššie od začiatku epidémie koronavírusu. Na 100.000 obyvateľov pripadá v Česku za posledných sedem dní 929 nakazených, píše spravodajský server Novinky.cz.Celkovo už v ČR s covidom zomrelo vyše 32.000 ľudí. Za piatok prišlo o život 52 ľudí, o deň skôr to bolo až 110 osôb. Je to prvýkrát od apríla, kedy počet mŕtvych s covidom za jediný deň presiahol stovku, uviedol portál TN.cz českej televízie Nova.V nemocniciach je s chorobu COVID-19 aktuálne 4890 pacientov, pričom 724 z nich sa nachádza vo vážnom stave.Vláda dosluhujúceho českého premiéra Andreja Babiša v piatok rozhodla o sprísnení opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Okrem iného zaviedla povinné testovanie neočkovaných zamestnancov a plošné každotýždenné testovanie žiakov a študentov základných a stredných škôl a odporučila prácu z domu pre zamestnancov štátnych úradov.Babiš však zároveň vylúčil zavedenie lockdownu alebo povinného očkovania po vzore susedného Rakúska. Predpokladá, že novozavedené opatrenia zostanú v platnosti až do konca februára budúceho roka.