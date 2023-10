Muž, ktorý v Hontianskych Tesároch strieľal na manželku, skončil vo väzbe

16.10.2023 (SITA.sk) - Muž, ktorý vo štvrtok 12. októbra počas konfliktu s manželkou strieľal v obci Hontianske Tesáre v Krupinskom okrese, skončil vo väzbe. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia s tým, že na obvineného 63-ročného muža podal vyšetrovateľ podnet na návrh vzatia do vyšetrovacej väzby.Sudca Okresného súdu vo Zvolene rozhodol v nedeľu 15. októbra o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie prípadu naďalej prebieha.Incident sa odohral v jednom z rodinných domov v obci. „Situácia medzi manželmi sa v ten večer vyhrotila, keď muž siahol po zbrani a došlo k streľbe. Pri udalosti sa našťastie nikto nezranil a žene sa podarilo z domu utiecť," uviedla polícia.Policajti v ten večer obmedzili na osobnej slobode 63-ročného muža, ktorému už bolo vznesené obvinenie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a tiež pre prečin nebezpečného vyhrážania. Počas úkonov polície na mieste incidentu bolo zaistených aj viacero zbraní, ktoré boli následne zaslané na expertízne skúmanie. V prípade jednej zo zaistených zbraní išlo o nelegálne držanú zbraň.