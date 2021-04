Negatívny test na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krst už nebude potrebný

Uvoľnenie opatrení

Zákaz podávania rúk

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pri ceste na pohreb blízkej osoby, na uzavretie manželstva alebo na krst nebude potrebné preukázať sa negatívnym testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 . Na svojom webe to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS) Na základe uznesenia vlády zo 16. apríla sa totiž od pondelka uvoľňujú protipandemické opatrenia. Opätovne tak bude možná aj návšteva kostolov.Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore nesmie v jednom okamihu prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15 metrov štvorcových z plochy určenej pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje veľkosť 90 metrov, môže sa v kostole naraz nachádzať najviac šesť ľudí.Do počtu zúčastnených sa pritom nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.Vstup do kostola bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vchode musí každý kostol poskytnúť návštevníkovi dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice.Veriaci musia dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou obradov, pri ktorých to nie je možné. Osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú príznaky respiračného ochorenia, budú z obradov vylúčené.V kostoloch bude zakázané podávanie rúk. V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, budú odstránené nádoby s vodou.Rovnako je zakázané vykonávať obrady pitia, pri ktorých pije z jednej nádoby viac ako jedna osoba. Kostoly musia povinne vykonávať dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.