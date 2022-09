Hlasovanie o odvolaní Igora Matoviča preložili na utorok po tom, čo v parlamente skolaboval Ján Kerekréti z OĽaNO.

Počas štvrtkového rokovania parlamentu skolaboval poslanec Ján Kerekréti (OĽANO), rokovanie 72. schôdze tak museli po 16.00 h prerušiť. Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš potvrdil, že poslanec Kerekréti je pri vedomí.





Po tom, ako sa u Kerekrétiho objavili náhle zdravotné ťažkosti, mu poslanci poskytli prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Tí ho následne odviezli z rokovacej sály. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) informoval, že sa zvoláva poslanecké grémium.Štvrtkové rokovanie parlamentu sa skončilo skôr ako zvyčajne. Poslanci sa opäť zídu v piatok (30. 9.) od 9.00 h, no v tento deň sa už hlasovať nebude. Najbližšie tak poslancov čaká hlasovanie v utorok (4. 10.).Rokovací deň zvyčajne končí o 19.00 h, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) ukončil schôdzu o vyše dve hodiny skôr. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca Jána Kerekrétiho (OĽANO). Kollár mu zaželal, aby sa zo zdravotných ťažkostí čoskoro dostal.Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ukončili diskusiu o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií. Hlasovať sa o tom bude o 17.00 h. V rozprave vystúpili štyria poslanci prihlásení písomne a štyria rečníci, ktorí sa prihlásili ústne. Matovič vystúpil v úvode aj v závere mimoriadnej schôdze. Jeho záverečné vystúpenie trvalo viac ako dve hodiny.Šéf rezortu financií vo štvrtok vyhlásil, že rešpektuje koaličných partnerov i premiéra a v prípade, ak ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Zdôraznil, že to bude proti jeho vôli, ale nebude to vetovať. "Ak by som mal konať podľa vlastného rozhodnutia, v živote by som takúto stranu s takýmto predsedom nevolal späť do koalície," dodal s tým, že SaS je podľa neho "škodná v politike".Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v závere diskusie skonštatovala, že Matovičove skutky počas výkonu jeho funkcie hovoria jasne, kto škodí Slovensku. Tvrdí, že neprijal ani najmenšiu sebareflexiu, pričom takýto človek podľa jej slov "ovláda premiéra aj ministrov". "Igor Matovič sa nechal skorumpovať vlastnou dokonalosťou a mocou," vyhlásila. Apelovala na poslancov a ministrov za OĽANO, aby si otvorili oči a netvárili sa, že je všetko v poriadku. Zároveň vyzvala všetkých poslancov, aby sa rozhodli správne. Pri hlasovaní o návrhu na odvolanie Matoviča sa podľa nej ukáže, kto je nová koalícia.Mimoriadnu schôdzu iniciovala SaS, pričom návrh na vyslovenie nedôvery podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD.Minister financií Igor Matovič (OĽANO) vystúpil v diskusii o návrhu na jeho odvolanie aj vo štvrtok. Jeho reč v parlamente trvala viac ako dve hodiny. Mimoriadna schôdza bude podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) pokračovať aj popoludní, tradičná štvrtková Hodina otázok sa neuskutoční. Hlasovať o tomto bode by sa následne mohlo o 17.00 h.Šéf rezortu financií vo štvrtok vyhlásil, že rešpektuje koaličných partnerov i premiéra a v prípade, ak ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Zdôraznil, že to bude proti jeho vôli, ale nebude to vetovať. "Ak by som mal konať podľa vlastného rozhodnutia, v živote by som takúto stranu s takýmto predsedom nevolal späť do koalície," dodal s tým, že SaS je podľa neho "škodná v politike".Matovič zároveň poukázal na to, že je tu niekoľko kríz naraz a treba hájiť záujmy občanov SR. "Teraz je 'sakra' vážna doba pre Slovensko na to, aby si tu niekto ventiloval svoje osobné problémy a svoje nezvládnuté ego a snažil sa pomstiť niekomu, kto mu sedí na jeho vytúženej stoličke," adresoval smerom k lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi.Schôdza venovaná návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií, ktorú iniciovala SaS, má pokračovať aj popoludní od 14.15 h. Na Matovičovo vystúpenie chce reagovať ešte 15 poslancov faktickou poznámkou. Tá môže trvať najviac dve minúty.