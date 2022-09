Matovič prirovnal súčasných novinárov k práci žurnalistov v Hitlerovom Nemecku

Prepis Matovičovho vyjadrenia:

„Hodnotovo médiá držia palce radšej a snívajú o liberálnej vláde SaS, PS a Hlas. Urobia všetko pre to, aby sa to stalo. Teraz nie, že by som nemal liberálov rád, ale nemám rád, keď je zaujatý liberál. Keď je zaujatý progresívec, ktorý zneužíva svoje postavenie v médiách na to, aby zamlčiaval pravdu a manipuloval s faktami. Je to nebezpečné pre demokraciu a treba to pomenovať. Toto sa dialo v 30. rokoch minulého storočia – vtedy tí žurnalisti boli trošku iní. Ale aj Hitler mal presne takýchto novinárov, ktorí mali vzorce a mali presne napísané, ako majú manipulovať s verejnou mienkou. A na konci dosiahli svoje. Šírili lži a stokrát opakovaná lož na konci sa stala pravdou.“